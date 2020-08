Netflix está testando um botão Shuffle nos usuários

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Todos nós conhecemos a dor de tentar encontrar uma nova série ou filme para assistir na Netflix - não importa quanto tempo sua lista de observação tenha ficado, nunca há uma maneira fácil de contornar isso.

A Netflix sabe claramente que as pessoas também passam muito tempo navegando em busca de coisas novas, e é por isso que está testando um novo recurso de estilo aleatório de algumas maneiras diferentes.

No momento, isso significa que alguns usuários estão vendo um botão "Reproduzir aleatoriamente" abaixo do ícone de seu perfil quando se conectam ao serviço, incentivando-os a deixar a Netflix cuidar da seleção e começar a assistir.

Ele segue os testes anteriores em que um botão "Play Something" foi adicionado à barra lateral do aplicativo de TV do serviço de streaming, com o mesmo resultado. A ideia é que a Netflix conhece seu histórico de exibição e o que você classificou em alta ou baixa classificação naquela época, por isso deve estar bem posicionada para servir a você um programa ou filme.

Claro, como a seção Recomendado para você frequentemente mostra, essa seleção nem sempre é perfeita, então será interessante ver como as pessoas encontram o sistema e se a Netflix o lança permanentemente como consequência.

Por enquanto, o botão está aparecendo apenas para alguns usuários, e apenas em TVs, não em dispositivos móveis ou na web. É algo a ter em atenção na próxima vez que iniciar sessão!

Escrito por Max Freeman-Mills.