Os controles de velocidade estão chegando ao Netflix no celular

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Netflix está adicionando controles de velocidade ao seu aplicativo Android, possibilitando a reprodução de conteúdo com taxas mais rápidas ou mais lentas, dependendo do seu gosto.

Como você já pode fazer no YouTube , em breve será possível ajustar as taxas de reprodução de vídeo no Netflix , diminuindo para 0,75x ou 0,5x ou aumentando para 1,25x e 1,5x.

Isso será bem-vindo por quem estiver com pressa de assistir a um bom programa e conversar com amigos que já trabalharam em um popular programa da Netflix.

A mudança está em andamento há algum tempo, mas tem sido criticada pelos criadores, pois diminui o formato original e como ele deveria ser assistido.

A idéia de controle de velocidade não é novidade, mesmo os DVD players mais antigos tinham essa opção como padrão. Em uma sociedade em que há tanto conteúdo para digerir, é surpreendente que não o tenhamos visto na Netflix antes.

Se você está preocupado com o efeito que a mudança terá, ficará satisfeito em saber que a Netflix projetou esse novo recurso para ajustar automaticamente o tom dos vídeos também, para que a experiência não seja afetada negativamente.

Felizmente, o resultado final será bom o suficiente para que você não precise mais tolerar spoilers on-line ou amigos arruinando histórias para você.

O bônus adicional é que as mudanças de velocidade ajudarão aqueles que também estão tentando acompanhar as legendas ocultas, pois elas ficarão mais lentas com o vídeo. Usuários surdos da Netflix podem muito bem apreciar esta opção no futuro.

As opções de mudança de velocidade estão sendo implementadas globalmente para todos no Android, com as versões iOS e Web sendo testadas atualmente para lançamento futuro.

Escrito por Adrian Willings.