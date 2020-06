Agora você pode remover facilmente títulos da sua linha continuar assistindo da Netflix

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Quando você começa a assistir a um filme ou programa de TV no Netflix , e não o finaliza, muitas vezes ele aparece na linha continuar assistindo. O algoritmo da Netflix assumindo que, porque você o iniciou, você deseja concluir. Mesmo se você assistiu apenas os primeiros minutos.

Claro, às vezes não é esse o caso, e a razão pela qual você parou de assistir a um programa ou filme é que simplesmente não estava gostando e não quer continuar.

Nesses casos, pode ser um pouco irritante que os programas que você não deseja assistir novamente estejam na fila de continuar assistindo. Felizmente, agora existe uma maneira de remover esses programas da fila. Pelo menos, existe se você tiver o aplicativo Android.

Role para baixo até a linha Continuar assistindo Toque no ícone do menu de três pontos Selecione Remover da linha Toque em OK

Depois de remover o programa do qual você deseja se livrar, ele desaparecerá do seu feed, deixando apenas os programas que você deseja assistir.

Como você pode ver nas capturas de tela acima, esse menu pop-up também permite acessar rapidamente qualquer informação de episódio / série, além de classificá-la ou fazer o download do episódio ou filme.

No momento, é outro recurso amigável ao consumidor que ajuda a aliviar parte do aborrecimento causado às vezes pelas várias automações e recursos do Netflix, projetados para facilitar o máximo possível a exibição de programas que você deseja assistir.

Nos últimos tempos, vimos a empresa adicionar vários recursos - como melhores configurações de gerenciamento familiar e interromper a reprodução automática - que melhoram a experiência de muitas pessoas.

Tal como está, ainda não parece haver uma maneira de fazer isso no aplicativo para iPhone. Espero que seja algo que atravesse todas as plataformas em algum momento no futuro próximo.