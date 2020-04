Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Netflix lançou uma atualização ao vivo para a versão Android do seu aplicativo de streaming, adicionando um novo botão Bloqueio de tela quando os usuários transmitem conteúdo. Tocar no botão bloqueará efetivamente a tela para garantir que toques ou furtos acidentais não interrompam o fluxo.

A função de bloqueio remove toda a interface do usuário da tela quando você toca nela e torna a tocar ainda mais impotente - tudo o que resta é um pequeno ícone de cadeado. Para desbloquear a tela, se você precisar alterar algo ou sua sessão de visualização terminar, basta tocar duas vezes no ícone de cadeado.

Isso é praticamente uma vitória líquida - não há desvantagem no recurso, e muitas pessoas ficarão felizes em obtê-lo, seja porque eles têm espectadores mais jovens que não conseguem deixar de tocar na tela enquanto assistem a algo ou porque eles mesmos são propenso a pulos acidentais para frente ou para trás na linha do tempo.

O recurso foi ativado para usuários do Android a partir de agora e não deve exigir uma atualização do seu aplicativo, pois foi uma alteração do servidor em relação à Netflix. Não há informações sobre quando o iOS chegará, mas você certamente esperaria que não demorasse muito para que ambas as plataformas tivessem o recurso.

Se isso indica que a Netflix está trabalhando em outras mudanças na experiência e na interface do usuário, é claro, é uma incógnita, mas assumiríamos com toda a confiança que esta é simplesmente uma das muitas opções discutidas, com outras certamente em testes também.