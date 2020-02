Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Netflix anunciou planos de mudar seu codec de streaming de vídeo para um tipo de arquivo mais eficiente, a fim de melhorar o streaming.

Ele será implementado em todos os aplicativos, mas o impacto mais imediato será nos planos de dados móveis. Você pode economizar dinheiro, pois um programa ou filme da Netflix exige menos dados para transmitir na íntegra.

O serviço de streaming está mudando para o codec de vídeo AV1 livre de royalties, que é aproximadamente 20% mais eficiente quando se trata de compactação em comparação com o VP9 - como usado atualmente. Isso significa que os fluxos podem ser cerca de 20% menores no tamanho do arquivo, e isso agradará àqueles que possuem menores permissões de dados em seus planos móveis.

Ou ainda, em lugares como os EUA, aqueles em casa que têm limites de dados em sua banda larga.

Algumas operadoras de celular, como a Three no Reino Unido, com o incentivo Go Binge, oferecem streaming ilimitado da Netflix sem afetar os limites de dados móveis. No entanto, nem todo mundo tem essa opção no Reino Unido, muito menos em outros países ao redor do mundo.

A mudança de codec da Netflix, portanto, beneficiará muitos, se não a maioria de seus clientes.

Para começar, o serviço de streaming está lançando o uso do AV1 em seu aplicativo Android - com alguns programas e filmes já sendo trocados.

Há planos de introduzi-lo de maneira geral, com outras plataformas móveis (iOS?) Primeiro na agenda: "Embora nosso objetivo seja implantar o AV1 em todas as nossas plataformas, vemos uma boa adequação à eficiência de compactação do AV1 no espaço móvel em que as redes celulares podem não ser confiáveis e nossos membros têm planos de dados limitados ", escreveu no Blog da Netflix.

"À medida que o desempenho do codec melhora com o tempo, planejamos expandir o uso do AV1 para mais casos de uso e agora também estamos trabalhando com parceiros de dispositivos e chipsets para estender isso ao hardware".