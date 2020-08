Uma breve história do Microsoft Windows através dos tempos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Com o Windows 95 aos 25 anos, olhamos para trás, para a história completa do Microsoft Windows.

Mas o Windows nem sempre foi conhecido como Windows. Se uma rosa com qualquer outro nome tivesse um cheiro tão doce, então todos estaríamos usando o Interlace Manager toda vez que ligássemos nossos computadores. Foi assim que tudo começou para o projeto da Microsoft em 1981, quando o que se tornou o Windows estava em desenvolvimento.

Felizmente, quando o Windows 1.0 foi lançado em 1985, alguma alma inteligente pensou que um nome um pouco mais voltado para o consumidor seria melhor. Eles estavam certos. E o resto, como eles falam, é história.

Windows 1.0 (1985)

Inicialmente, o Windows era pouco mais do que um complemento do ambiente operacional para DOS. MS DOS Executive foi outro de seus nomes que caiu no esquecimento, mas descreveu com mais precisão a adição de interface gráfica amigável para o usuário.

A Microsoft havia trabalhado nos primeiros computadores Apple - antes dos Macs - em seus acessórios de desktop e grande parte do visual do Windows foi licenciado pela Apple. Não poderia haver sobreposição de janelas, então ladrilhos foram usados para colocá-los lado a lado, e também não havia lata de lixo, conforme implementado no Apple OS.

Apesar da adição de alguns rostos familiares na forma de Calculadora, Calendário, Arquivo de fichas, Visualizador da área de transferência, Relógio, Painel de controle, Bloco de notas, Paint, Reversi, Terminal e o predecessor do Word, Write, não houve grande popularidade para o sistema.

Windows 2.0 (1987)

Dois anos depois, a segunda iteração foi fundamentalmente sobre melhorias no gerenciamento de memória e na própria interface; duas das áreas mais importantes de qualquer sistema operacional.

O Windows 2.0 abriu a memória expandida para programas usarem, que normalmente era salva para executar periféricos. Isso significou uma maior capacidade de multitarefa e começou a se parecer mais com a imagem real com a Microsoft inserindo janelas sobrepostas no design.

O sistema introduziu novos atalhos de teclado e os agora famosos aplicativos Excel e Word. O verdadeiro impulso para o sistema operacional, porém, foi que o software de editoração eletrônica altamente popular Aldus PageMaker (mais tarde sucedido pelo Adobe InDesign) foi lançado em uma variante do Windows.

Foi a primeira grande peça de software de terceiros a vir tanto no Windows quanto no Mac e é o momento que muitos historiadores anunciam como o ponto de virada para a Microsoft. O sistema agora era, em um nível, igual ao da Apple.

Windows 3.0, 3.1 e 3.11 (1990)

O Windows 3.0 foi o primeiro sucesso da Microsoft no sentido comercial. A empresa reescreveu as operações críticas em Assembly em vez de C, tornando-as mais leves e rápidas, e a introdução de memória virtual e placas VGA significou uma plataforma mais eficiente, mais poderosa e com maior capacidade gráfica.

A memória virtual foi capaz de enganar os aplicativos, levando-os a pensar que estavam usando grandes blocos de espaço de endereço quando, na verdade, estava fragmentada e freqüentemente derramada no disco de armazenamento em vez de apenas usar a RAM.

Isso significava que o Windows poderia executar com sucesso mais programas ao mesmo tempo. O sistema também era flexível ao mesmo tempo, o que significa que se você preferir oferecer aos aplicativos a proteção de rodá-los em um bloco, você pode atribuir automaticamente um espaço específico para isso também.

O Windows 3.0 vendeu 2 milhões de cópias nos primeiros seis meses, subindo para 10 milhões nos 18 meses seguintes.

3.1 foi lançado em reação ao software de sistema operacional OS / 2 2.0 da IBM, que inicialmente era uma joint venture com a Microsoft. Continha as mesmas correções de bugs e suporte de multimídia. Quando o 3.11 foi lançado, a Microsoft garantiu que eles eliminassem a ameaça da IBM e que o Windows fosse para 32 bits.



No mesmo período, a Microsoft tinha adicionado mais e mais recursos do estilo Mac OS ao seu sistema operacional, até que o ex-empregador processou a empresa sob 189 acusações relacionadas à "aparência" do Windows da Apple. Destes, 179 foram dispensados e os últimos 10 foram considerados ideias que simplesmente não tinham direitos autorais.

Windows 95 (1995)

10 anos após o lançamento da versão inicial do Windows, era hora de uma reforma séria.

O Windows 95, originalmente com o codinome Chicago, teve uma mudança significativa na interface do usuário com o menu Iniciar e a barra de tarefas, além de oferecer melhorias ocultas impressionantes também.

Ele introduziu a multitarefa preventiva no sistema operacional, uma forma de garantir que cada aplicativo receba uma boa parte da CPU enquanto tenta ser executado. É possível devido a um mecanismo de interrupção que pode suspender aplicativos já em execução e ordenar suas demandas de recursos de energia. Cada programa de 32 bits agora também recebia um espaço de endereço separado, o que significa que um programa ruim não derrubaria todo o sistema. Com esses dois avanços, o Windows ficou muito mais estável do que antes.



A grande adição do lado do usuário foi o Plug and Play, que tornou as buscas de drivers anteriores muito menos importantes, junto com muitos CD-ROMs que vieram com vários bits de kit de periféricos. O sistema permitiu a detecção automática e instalação de hardware com consideravelmente menos ruído do que nunca em PCs.

Os nomes dos arquivos agora podiam ter até 250 caracteres e a RAM com suporte no Windows 95 era de até 512 MB com um efeito virtual de 2 GB. O DOS foi praticamente ignorado e agora usado apenas como um dispositivo de carregamento de boot.

Windows 98 (1998)

Apesar do melhor suporte para o sistema de arquivos FAT-32, novos drivers de hardware e permissões para partições de disco maiores que 2 GB, o Windows 98 foi fortemente criticado por sua lentidão e falta de confiabilidade em comparação com a versão anterior.

A maioria dos problemas foi resolvida na segunda edição (Windows 98 SE) um ano depois, mas houve mais controvérsia na interface do usuário com a integração do Internet Explorer no design e no Windows Explorer.

Isso acabou levando à acusação de que a Microsoft estava abusando de sua posição às custas da competição em declínio do navegador que era o Netscape Navigator (o precursor do Mozilla Firefox). No final das contas, o caso teve pouco efeito no sucesso de qualquer uma das empresas e, eventualmente, o Windows 98 foi apreciado por consumidores em todo o mundo.

Windows ME (2000)

O Windows ME - Millennium Edition - nunca recebeu muito amor e deve ser apontado como um fracasso.

O sistema operacional da virada do século foi mais um paliativo do que qualquer outra coisa, enquanto os planos estavam em andamento para fundir a linha de negócios do Windows, o Windows NT, com o fluxo do consumidor (isso aconteceu com o Windows XP).

Essencialmente, o ME tinha o mesmo núcleo do Windows 98, mas adotou muitos dos recursos do mais recente concorrente na faixa do NT - o muito popular Windows 2000.

Ele tinha recursos aprimorados de multimídia e Internet com a introdução do Windows Movie Maker, bem como do Universal Plug and Play, o que permitiu uma abordagem automática e muito mais integrada para conectar dispositivos de rede.

Você não podia mais inicializar o sistema operacional no DOS e essa foi a última versão a não incluir o sistema de ativação de produto online.

ME foi criticado por sua instabilidade (infelizmente verdade) e muitas vezes referido com acrônimos alternativos como Mistake Edition. Talvez seu único momento ao sol tenha sido a introdução da Restauração do Sistema, que ainda existe hoje.

Windows XP (2001)

Com o codinome Whistler, o Windows XP foi sem dúvida a melhor versão do Windows de todos os tempos, apesar de sua aparência divisiva.

Ele unificou os produtos corporativos e de consumo do Windows da Microsoft, o que significa que a versão do consumidor tinha melhor segurança e estabilidade.

A nova abordagem de um sistema operacional com várias variantes foi adicionada e é por isso que temos o Windows XP Home Edition e o Windows XP Professional. Ele tinha um monte de novos recursos adicionados na enorme atualização do Service Pack 2 e se tornou o sistema operacional Windows mais duradouro, vendendo de 2001-2007.

Windows Vista (2006)

Porém, em comparação com o XP, o Vista foi um fracasso. Ele se tornou um dos sistemas operacionais mais controversos da Microsoft. Disponível pela primeira vez para empresas, o software (codinome Longhorn) foi finalmente entregue ao público no início de 2007 com uma interface de usuário totalmente nova, e recebeu análises bastante severas.

Além de apresentar o visual Windows Aero com seus designs mais estéticos (mas requisitos de placa de vídeo sedentos), o Vista também tinha um forte foco na segurança, embora o Controle de Conta de Usuário - aqueles pop-ups que você obtém ao instalar coisas - irritasse os usuários. O UAC ainda está conosco hoje, embora de uma forma mais tranquila.

Apesar de todos os problemas, o Vista ainda superou as vendas do XP em seu equivalente no primeiro mês, com 20 milhões de cópias saindo das prateleiras. No entanto, em uma pesquisa com empresas, apenas 8% estavam satisfeitos com o produto, em comparação com 41% que estavam satisfeitos com o XP. Houve relatos de muitos usuários voltando para o Windows XP, mas um grupo que ficou satisfeito eram os jogadores. O Vista incluiu DirectX 10, que ofereceu a eles uma diversão gráfica ainda melhor.

Windows 7 (2009)

Curiosamente, a oitava versão do sistema operacional da Microsoft para o consumidor, o Windows 7 era realmente muito semelhante ao Visat, mas com muitos refinamentos, enquanto o hardware agora era capaz de executá-lo com muito mais eficácia.

Foi codinome Blackcomb e Vienna e cane nas versões de 32 e 64 bits. Ele tinha um tempo de inicialização significativamente mais rápido, melhores opções de gerenciamento de energia para usuários de notebook e também apresentava multitoque. Era tão bom que atrapalhou o Windows 8. Falando nisso ....

Windows 8 (2012)

O Windows 8 foi introduzido poucos anos após o lançamento do Windows 7 e dizer que trouxe uma série de novas mudanças gráficas e na interface do usuário é um eufemismo. O problema é que não era tão intuitivo, a Microsoft fez um péssimo trabalho ao comunicar as mudanças.

Esta nova versão teve como foco dispositivos touch screen e foi projetada para esse fim com um novo sistema de interface de usuário que deixou muitos confusos e frustrados. Embora muitos PCs tenham toque agora, esse não era necessariamente o caso em 2012.

Os aplicativos também eram um grande negócio neste sistema operacional e a Microsoft estava empenhada em empurrar a Windows Store para baixá-los, bem como comprar novos softwares. É justo dizer que a Microsoft teve um sucesso misto aqui.

Apesar das reclamações sobre o Windows 8 serem confusas, mais de 60 milhões de cópias foram vendidas em janeiro de 2013. No entanto, isso é em parte porque a primeira versão recebeu uma atualização ...

Windows 8.1 (2013)

No final de 2013, a Microsoft lançou o Windows 8.1 - uma atualização gratuita para usuários do Windows 8 que se destinava a corrigir muitos dos problemas dos quais as pessoas estavam reclamando na época.

Isso envolveu ajustes no design da interface do usuário - o mais importante, trazendo de volta o botão Iniciar clássico.

Outras melhorias incluíram o aprimoramento de vários aplicativos, alterações na tela inicial e uma variedade de melhorias na usabilidade e design geral. Era muito melhor para uso em laptops e desktops tradicionais do que o Windows 8 padrão.

O Windows 8.1 foi recebido com muito mais elogios e geralmente apreciado pela maioria. Ele também foi reduzido, permitindo que o Windows fosse instalado em computadores com especificações mais baixas, incluindo apenas 1 GB de RAM e 16 GB de armazenamento.

Windows 10 (2015)

O Windows 10 veio nos dias nebulosos de 2015. Esta versão do Windows era, na época, uma atualização gratuita para todos os usuários do Windows 7, 8 e 8.1 e, como tal, uma escolha sensata para quase todos. Os requisitos do sistema eram basicamente os mesmos do Windows 7.

Enquanto o Windows 8 coloca o foco na experiência da interface de toque do tablet, o Windows 10 coloca a área de trabalho no centro do palco novamente, mesmo se houver um Modo Tablet que pode ser automaticamente alternado.

O Windows 10 basicamente restaurou o design testado e comprovado do sistema operacional, dando uma nova vida a ele com um design novo, limpo e moderno.

Suporte para impressão digital e login de reconhecimento facial também apareceu, tornando as experiências de login muito mais fáceis de usar em tablets e dispositivos móveis.

Com o Windows 10, a Microsoft também mudou a forma como o sistema operacional recebe suas atualizações - tanto que patches, drivers e muito mais são baixados e instalados automaticamente, sem a necessidade do envolvimento dos usuários.

As atualizações regulares de recursos da empresa significam que o sistema operacional também está constantemente melhorando - atualmente ele recebe duas atualizações importantes por ano e, como tal, a Microsoft não sentiu a necessidade de lançar uma versão completamente nova nos últimos cinco anos.

Escrito por Adrian Willings e Dan Grabham.