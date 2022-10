Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O Microsoft Office existe há três décadas, mas agora está indo embora para a maioria das pessoas. Diga olá para o Microsoft 365.

Se esse nome não me é estranho, é porque deveria. A Microsoft começou a rebranding de seu produto Office 365 para o Microsoft 365 há alguns anos e agora está vindo para o nome Office, ao qual todos nós estamos tão acostumados.

"Nos próximos meses, o Office.com, o aplicativo móvel Office e o aplicativo Office para Windows se tornarão o aplicativo Microsoft 365, com um novo ícone, um novo visual e ainda mais recursos", diz a Microsoft em um novo FAQ sobre todo o processo. O momento ainda não está definido em pedra, pelo menos não publicamente, mas sabemos que um novo Office.com começará a ser lançado em novembro de 2022. Além disso, novos aplicativos Office para Windows e mobile serão lançados em janeiro de 2023, com esses novos ícones e aparência que virão com eles.

A Microsoft diz que não haverá mudanças na forma como as contas ou produtos de ninguém funcionarão, e o Microsoft 365 incluirá "Equipes Microsoft, Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneDrive, e muito mais".

Quanto àquele aplicativo Microsoft 365, a Microsoft diz que os usuários podem esperar um feed que incluirá conteúdo baseado em com quem eles trabalham e o que eles realmente fazem dentro de uma organização - então espere reuniões e o que não aparecer lá, pelo menos.

Enquanto o Office está se tornando o Microsoft 365, isso não significa que a marca esteja indo completamente adiante. A Verge observa que a Microsoft vai continuar a vender produtos com a marca Microsoft Office aos consumidores e empresas sob os planos do Office 2021 e Office LTSC.

Escrito por Oliver Haslam.