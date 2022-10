Apple Music, Apple TV, e fotos iCloud estão chegando ao seu PC

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Microsoft confirmou que alguns dos maiores aplicativos e serviços da Apple estão chegando ao Windows pela primeira vez, incluindo a Apple Music e a Apple TV.

A mudança verá os novos aplicativos Apple Music e Apple TV estrearem no próximo ano no Microsoft Store, embora nos seja dito que as primeiras prévias beta dos dois aplicativos serão disponibilizadas mais cedo do que isso. Os aplicativos significarão que os usuários de PC Windows não precisarão mais usar o iTunes para música, garantindo ao mesmo tempo que todas as funcionalidades Apple Music sejam disponibilizadas.

A chegada de um novo aplicativo da Apple TV é talvez a maior adição dos dois. Atualmente, qualquer pessoa que queira assistir ao conteúdo da Apple TV+ tem que visitar um site e assistir através de um navegador, mas não mais. Ou, não quando o aplicativo é lançado, pelo menos.

Além dos dois aplicativos, a Microsoft também confirmou que o suporte ao iCloud está vindo para seu aplicativo Photos no Windows 11. A nova integração iCloud dará às pessoas uma forma de visualizar e editar fotos de sua biblioteca de fotos iCloud de dentro do aplicativo Photos, algo que atualmente é impossível. Dizem-nos para esperar que a integração seja disponibilizada nos próximos meses.

Todas estas mudanças são enormes negócios para pessoas que vivem suas vidas trocando entre dispositivos Apple e Windows. Agora, as pessoas com iPhones poderão ver todas as suas fotos em seus PCs com Windows sem ter que saltar através de arcos, uma grande melhoria. O mesmo vale para os ouvintes de Apple Music que tiveram que se contentar com o iTunes nos últimos anos, também.

