Como dividir a tela no Windows e ser mais produtivo

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O Windows tem muitas maneiras diferentes de melhorar sua produtividade e truques simples que você pode usar para facilitar a vida. Uma delas é a triagem dividida para que você possa manter o Windows lado a lado e pular entre aplicativos, navegadores e muito mais com facilidade.

No entanto, há mais do que você possa imaginar, incluindo opções de multi-desktop, layouts Snap e agrupamentos de aplicativos também.

Portanto, fique conosco enquanto o guiamos através das várias opções de tela dividida e como utilizá-las.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Como capturar aplicativos no Windows

Tanto o Windows 10 quanto o Windows 11 oferecem a capacidade de "estalar" aplicações, o que essencialmente as faz aderir a uma parte da tela e caber automaticamente em um determinado tamanho para que você possa então estalar outras aplicações em diferentes posições e criar um layout de tela dividida lado a lado.

Isto é notavelmente fácil de fazer e realmente intuitivo uma vez que você se apodera dele:

Coloque seu cursor sobre a borda superior da primeira aplicação que você deseja encaixar. Clique esquerdo sobre a borda e segure-a para baixo Arraste o aplicativo para o lado de sua tela, ou seja, para a borda do monitor Você deve então ver um esboço opaco que preenche a tela atrás do aplicativo Solte o botão do seu mouse

Esta ação deveria então ter colocado a aplicação em um lado de sua tela. Você pode então arrastar outra aplicação para o outro lado da tela da mesma forma e que a encaixe para o outro lado, de modo que ambas as aplicações estejam lado a lado em uma visualização de tela dividida.

Se ao fazer isto você descobrir que a aplicação que você arrastou diminuiu para um quarto do seu tamanho normal, então parabéns, você descobriu outra forma de tela dividida. Se você quiser quatro aplicações, uma em cada canto, então siga estes passos:

Coloque seu cursor sobre a borda superior da primeira aplicação que você deseja tirar Clique com o botão esquerdo e arraste-o para o canto superior direito de sua tela Solte-o e à medida que você fizer uma visualização de seus outros aplicativos abertos aparecerá Clique no outro que você deseja que apareça abaixo dele Veja como aparece Repita este processo com outras aplicações no lado esquerdo da tela

Se você quiser evitar isto, certifique-se de arrastar a aplicação para o meio da lateral de sua tela.

Como redimensionar janelas com tela dividida

Quando você tiver colocado janelas em uma visualização em tela dividida é possível redimensioná-las ainda. Pode ser que você queira que uma janela seja maior que a outra. Isso também é fácil de se fazer.

Com as aplicações, lado a lado, coloque seu cursor no meio e você verá o ícone de redimensionamento aparecer. Clique nele e arraste-o em qualquer direção. Isto vai encolher uma janela e aumentar a outra. Faça isso até que você esteja satisfeito com o tamanho de cada janela.

Rápido encaixe com atalhos

Com os atalhos do teclado do Windows, é ainda mais fácil capturar rapidamente as aplicações e criar uma visualização em tela dividida.

Siga estes passos para agilizar os aplicativos:

Faça um aplicativo "ativo" clicando sobre ele Em seguida, pressione e segure a tecla Windows em seu teclado e as setas esquerda ou direita para movê-lo para a esquerda ou direita Clique em um segundo aplicativo e repita o processo com a flecha oposta para quebrá-lo de outra forma.

Há outros atalhos que são úteis aqui:

A tecla Windows + D minimizará todas as aplicações atualmente em vista

A tecla Windows + seta para cima maximiza a aplicação ativa atual

A tecla Windows + seta para baixo minimiza a aplicação ativa atual

Se você tiver uma configuração de monitor duplo ou triplo, você pode continuar pressionando Win + seta esquerda/direita para mover uma aplicação através de cada tela até que ela esteja na posição correta.

Como usar o Snap Layouts no Windows 11

Com o Windows 11, a Microsoft tornou ainda mais fácil a multi-tarefa e a tela dividida com várias janelas.

Snap Layouts é uma característica especial que torna o processo ainda mais fácil:

As melhores ofertas de banda larga: Grátis £ 110 MasterCard c / BTs 67Mb por £ 31,99 / m Por Rob Kerr · 30 Janeiro 2021 Procurando as melhores ofertas de banda larga? Você veio ao lugar certo, pois cobrimos o melhor da BT, Virgin, Sky e muito mais

Pressione a tecla Windows + Z em seu teclado Aparecerá uma janela com várias opções diferentes de layout Clique em um que você goste do visual e selecione o ponto onde você gostaria que o aplicativo atual aparecesse em sua tela Depois clique no próximo aplicativo para colocá-lo na próxima posição Repita até que todos os aplicativos sejam divididos onde você os quiser

Isto lhe dá várias opções sobre o tamanho e a posição de suas aplicações. Quer sejam duas aplicações lado a lado ou uma grande com duas menores.

Grupos Snap otimizados

Com o Windows 11, há também o benefício dos chamados Grupos Snap. É aqui que o Windows reconhece que você tem usado dois (ou mais) aplicativos lado a lado e os agrupa de forma inteligente.

Quando você tiver feito isto, se você pairar sobre o aplicativo relevante na barra de tarefas (por exemplo, Edge na captura de tela acima) você verá alguns ícones aparecerem com o aplicativo separado em opção para maximizá-lo (trazê-lo para o primeiro plano) por si só ou para trazê-lo para a frente como um grupo.

Isto é útil porque se você estiver trabalhando em alguns aplicativos em um layout de tela dividida, então terá que clicar em outro aplicativo por alguma razão por alguns minutos, mas quer então pular de volta para o grupo, você pode fazê-lo com facilidade. Isto significa que você não precisa clicar em dois aplicativos novamente individualmente, mas pode simplesmente trazer o grupo de aplicativos de volta para o primeiro plano.

Escrito por Adrian Willings.