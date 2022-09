Como liberar espaço em disco no Windows

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Se você estiver descobrindo que está com pouco espaço de armazenamento em sua máquina Windows, há várias maneiras de limpar as coisas para liberar espaço.

Obviamente, você sempre poderia comprar um drive adicional para adicionar mais espaço, mas se isso não for uma opção, então há outras coisas que você pode fazer.

Comece com a limpeza do disco

O Windows tem uma ferramenta embutida nele chamada Disk Cleanup. Você pode usar esta ferramenta para remover arquivos que você baixou, relatórios de erros temporários, arquivos temporários da Internet e muito mais.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Para usar a Limpeza de Disco, siga estes passos:

Abra o menu Iniciar clicando no botão Iniciar ou na tecla Windows em seu teclado Tipo Limpeza do disco para procurar a ferramenta Selecione a unidade que você deseja limpar e clique em ok Selecione os arquivos que você deseja excluir e clique em ok Repita o processo e selecione "limpar os arquivos do sistema" no final Selecione outros arquivos para excluir e clique em ok

A limpeza dos arquivos do sistema pode remover sobras de arquivos de atualização do Windows, arquivos do Microsoft Defender, registros de atualização e muito mais.

Esvazie sua lixeira de reciclagem

Se você tem apagado arquivos de sua máquina em um esforço para liberar espaço, então uma coisa que você pode ter esquecido é seu cesto de reciclagem.

Quando você apaga arquivos no Windows, eles não são totalmente apagados, mas são colocados em seu cesto de reciclagem. Isto é ideal se você precisar recuperar qualquer um dos arquivos que possam ter sido excluídos acidentalmente, mas os arquivos em sua lixeira ainda estão ocupando espaço em sua máquina. Você pode muito bem descobrir que o cesto de reciclagem está cheio de arquivos grandes que ainda estão entupindo sua máquina, mesmo que você tenha pensado que teria se livrado deles.

Para esvaziar seu cesto de reciclagem, clique com o botão direito sobre ele e clique em "cesto de reciclagem vazio".

Se você quiser ser um pouco mais cuidadoso, clique com o botão direito do mouse sobre o caixote do lixo e clique em "abrir". Então você pode ver todos os arquivos que você apagou anteriormente e verificar se você está feliz antes de apagá-los completamente para sempre.

Altere as configurações do seu cesto de reciclagem

Uma vez esvaziado o caixote do lixo, também pode ser pago para mudar as configurações do caixote de reciclagem. Como padrão, o Windows reserva uma certa quantidade de espaço para os arquivos na lixeira. Quando você atingir o espaço máximo, o Windows começará a apagar os arquivos mais antigos na lixeira.

É possível ajustar a quantidade de espaço que a lixeira é capaz de manter e, portanto, impedir que ela entupa seu drive no futuro.

Para fazer isso:

Encontre o cesto de reciclagem em sua área de trabalho Clique com o botão direito do mouse sobre ele e clique nas propriedades Selecione um tamanho máximo para a lixeira (menor significa que ela armazenará menos antes de apagar totalmente) Ou clique em "não mover os arquivos para o caixote da reciclagem". Remova os arquivos imediatamente quando apagados". Clique em ok.

Obviamente, este movimento pode significar que você não tem como recuperar arquivos quando os apaga. Portanto, tenha cuidado com estas configurações.

Remover aplicativos não utilizados

Se você está usando sua máquina Windows há algum tempo, então as chances são que você tenha muitos programas instalados, alguns dos quais você provavelmente não precisa mais. Você pode muito bem encontrar alguns aplicativos que você não usa regularmente, não tem usado por muito tempo ou está ocupando tanto espaço que eles precisam ir.

Um passo para liberar espaço em sua máquina Windows é desinstalar aplicativos e programas. Para fazer isso, siga estes passos:

Abra o menu Iniciar clicando no botão Iniciar ou na tecla Windows em seu teclado Digite Adicionar ou remover programas Clique para abrir o aplicativo De lá você verá uma lista de aplicativos instalados, você pode filtrá-los por tamanho ou data instalada para ver quais excluir Clique nos três pontos em qualquer coisa que você não precise Clique em desinstalar e siga qualquer outra instrução que apareça Repita o processo para qualquer outra coisa que você não precise

Mover arquivos para um drive externo

Uma alternativa à eliminação de arquivos é movê-los para outra unidade. Pode ser um pouco óbvio, mas você pode usar um SSD externo para fazer o backup dos arquivos e removê-los de sua máquina Windows.

Isto requer uma compra adicional, mas compensa fazer o backup dos arquivos de qualquer forma e armazenar pode ser melhor do que excluir.

A maioria dos drives deste tipo requer apenas que você conecte o drive ao seu PC com um cabo USB e depois simplesmente mova os arquivos que você deseja manter de sua máquina Windows para o drive externo.

Conecte o drive em seu PC Abrir o File Explorer Encontre os arquivos que você deseja mover Clique em CTRL+X para cortar os arquivos Abra o drive externo no Windows Explorer Pressione CTRL+V para colar no acionamento externo

Alternativamente, com os dois locais abertos em diferentes instâncias do gerenciador de arquivos, você pode simplesmente arrastar os arquivos de um disco para o outro.

O TomTom Go Navigation App é um aplicativo de navegação móvel premium para todos os motoristas Por Pocket-lint International Promotion · 27 Outubro 2021 Este aplicativo brilhante é a maneira perfeita de navegar enquanto você dirige.

Escrito por Adrian Willings.