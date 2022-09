O que há de novo na atualização do Windows 11 2022?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Microsoft está lançando uma atualização significativa para o Windows 11 que inclui uma série de mudanças para tornar o sistema operacional ainda melhor.

Com estas mudanças a empresa diz que está marcando o Windows 11 ainda mais fácil e seguro de usar, acrescentando ferramentas para ajudar as pessoas a serem mais criativas e produtivas e muito mais além.

Mas o que há de novo com estas mudanças? Estamos aqui para orientá-lo sobre as partes mais significativas da atualização.

Menu inicial e mudanças rápidas de configurações

A facilidade de uso é uma parte importante da atualização do Windows 11 2022. A Microsoft diz que tem funcionado para melhorar o Menu Iniciar, mas também para tornar a busca mais rápida, mais precisa e mais útil, além de ajustar as Configurações Rápidas e adicionar abas ao File Explorer.

Tudo isso com o objetivo de fazer o Windows entender e antecipar suas necessidades.

Mais opções de acessibilidade

Outra parte de tornar o Windows 11 mais fácil de usar é adicionar mais configurações de acessibilidade ao Windows 11.

Estas incluem coisas como legendas ao vivo em todo o sistema que irão gerar automaticamente a partir de qualquer áudio que esteja tocando no momento. Essas legendas ao vivo não param mais quando você minimiza o aplicativo que está tocando o áudio, mas aparecem na parte superior da tela como padrão. Tornando mais fácil para os usuários a multitarefa enquanto continuam a seguir o áudio.

Para reuniões virtuais, as legendas ao vivo do Windows 11 também podem ser usadas para transcrever a conversa. Tornando mais fácil acompanhar e ter um registro do que está acontecendo.

O narrador também está sendo atualizado para usar vozes mais naturais graças à tecnologia de ponta da Microsoft de conversão de texto em fala. Estas vozes espelharão a fala natural e a tornarão mais agradável para aqueles que usam o Narrator em seu dia-a-dia.

A Microsoft disse que também trabalhou para tornar a experiência de acesso à voz mais acessível e fácil de usar. Agora, quando os usuários usarem o acesso de voz pela primeira vez para controlar seu computador com sua voz, eles serão guiados através de um tutorial interativo. Você também será capaz de obter uma lista completa de possíveis comandos de voz perguntando "o que posso dizer?

Sessões de foco

Esta atualização do Windows 11 também inclui uma nova experiência chamada sessões Focus.

Quando você precisa se concentrar no que está fazendo, você pode usar as sessões Focus e Do No Disturb para desligar as interrupções incômodas das notificações, aplicativos piscando na barra de tarefas e crachás da barra de tarefas também.

As sessões de foco também funcionam com um timer para lhe dar um toque para fazer intervalos e para ajudar a melhorar sua produtividade.

Layouts de snap aprimorados

Os layouts instantâneos são uma característica popular do Windows 11 que lhe permite otimizar sua carga de trabalho para multitarefas.

Agora a Microsoft está tornando os layouts Snap mais versáteis. Funcionará mais efetivamente com navegação por toque e também funcionará bem com várias abas do navegador Microsoft Edge.

Fazendo com que você esteja no seu melhor em chamadas

Esta atualização do Windows 11 inclui câmera Windows Studio e efeitos de áudio que são projetados para ajudá-lo a parecer e soar seu melhor nas chamadas de vídeo.

Estes usam inteligência artificial avançada para ajudar a eliminar o ruído de fundo, enquadrá-lo automaticamente na tela, desfocar seu fundo e ajudar a manter contato visual também.

Estas configurações estão disponíveis nas Equipes da Microsoft, mas também aparecem em todo o Windows para que possam ser usadas em outros aplicativos de videochamadas também.

Ferramentas do criador e do jogador

A Microsoft diz que quer fazer do Windows o melhor lugar para jogar jogos (leve aquele Xbox!), mas também quer ajudar os criadores de jogos a se expressarem facilmente. Como resultado, o Clipchamp agora está incluído no Windows 11 e torna simples a edição de vídeos de jogos.

A atualização do Windows 11 2022 também está trazendo otimizações de desempenho para tornar sua experiência de jogo ainda mais suave. O Windows 11 terá latência melhorada e outros recursos úteis como Auto HDR, um novo aplicativo de calibração HDR e Taxa de Atualização Variável em jogos com janela também.

Embora você possa obter muitos jogos para Windows através do Microsoft Store e GamePass, a Microsoft também quer lhe dar acesso a mais. Para permitir isso, está expandindo a Amazon Appstore Preview para mais regiões e dando a mais usuários acesso a mais de 20.000 aplicativos e jogos Android.

A Xbox Game Bar está recebendo uma atualização e você também verá uma nova Barra de Controlador que lhe dá acesso a jogos e lançadores recentemente jogados com apenas alguns cliques ou pressionando o botão Xbox no seu controlador Xbox.

Abas no File Explorer

Com uma mistura de mudanças chegando ao Windows 11, a Microsoft também está adicionando abas e outros aprimoramentos ao File Explorer.

Agora você poderá ter acesso rápido aos seus arquivos e pastas mais importantes, piná-los para acesso rápido e até mesmo ver informações de atualização em arquivos compartilhados também.

Como obter a atualização do Windows 11 2022

A atualização do Windows 11 2022 (também conhecido como Windows 11, versão 22H2) será eliminada em uma implementação faseada. Isto permitirá que a Microsoft garanta sua total compatibilidade e não haverá nenhum problema. Portanto, você pode ter que esperar, mas a atualização virá através do Windows Updates.

Clique no botão iniciar do Windows Busca por "Windows Update Settings". Clique para checar por atualizações

Você também pode verificar a "saúde" da atualização atual aqui.

Escrito por Adrian Willings.