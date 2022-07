Como gravar sua tela no Windows com facilidade

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Se você precisa gravar um vídeo do que está fazendo no Windows , então há várias maneiras de fazê-lo e algumas delas são surpreendentemente fáceis de se fazer.

Já escrevemos antes sobre como capturar facilmente imagens de jogos para compartilhar no YouTube e em outros sites, mas se você está procurando gravar coisas que não são de jogos, então isso também é possível.

Não se confunda aqui, embora o Xbox Game Bar tenha "jogo" em seu título, ele ainda pode ser usado para registrar suas ações dentro do Windows também. Portanto, se existe uma janela ou aplicativo específico que você está procurando gravar, é fácil o suficiente para fazer isso com apenas alguns cliques.

Para a maioria dos usos, a Xbox Game Bar pode muito bem ser a maneira mais fácil de gravar filmagens também no Windows, pois está embutida no Windows como padrão, portanto não requer nenhum download extra. Desde que você esteja rodando Windows 10 ou Windows 11, então você pode seguir estes passos para começar a gravar.

Você só pode usar este método para gravar uma janela ou aplicativo, não toda a área de trabalho ou tudo o que está acontecendo no Windows.

Clique no programa que você deseja gravar para garantir que ele seja o foco principal

Em seguida, pressione a tecla Windows e G em seu teclado ao mesmo tempo para abrir a Xbox Game Bar

Na parte superior esquerda procure a caixa de "captura".

Clique no botão de gravação (o círculo)

Pressione novamente Win e G para fechar a sobreposição e executar a ação que você está tentando registrar

Quando terminar, abra a Xbox Game Bar e clique em stop

Você encontrará as gravações sob a pasta "vídeos" no Windows Explorer

Alternativamente, você pode iniciar e parar a gravação sem mesmo abrir a Barra de Jogos Xbox. Para fazer isso basta pressionar ALT+WIN+R para iniciar a gravação e depois ALT+WIN+R para parar a gravação. Você também pode pressionar ALT+WIN+M para ligar e desligar seu microfone enquanto grava, caso você precise de um comentário ou voz-off para o vídeo.

Os vídeos capturados desta forma são salvos no formato MP4, portanto, são facilmente editáveis em seu software de edição de vídeo preferido.

Embora a experiência GeForce da Nvidia seja destinada principalmente aos jogadores, ela também pode ser usada para gravar coisas no Windows. Esta é outra forma livre e relativamente fácil de gravar em Windows com facilidade.

Se você estiver rodando um PC de jogos com uma placa gráfica Nvidia, então as chances são que você já tenha instalado a Nvidia's GeForce Experience. Caso contrário, sugerimos que valha a pena, pois não só facilita a gravação de vídeos, mas também mantém os drivers de sua placa gráfica atualizados.

Como o Xbox Game Bar, você só precisa de algumas teclas para poder começar. Pressione ALT+Z para abrir a sobreposição.

Você precisará ajustar algumas configurações a fim de permitir a gravação de sua área de trabalho. Há algumas configurações de privacidade em vigor como padrão para impedir que você grave acidentalmente coisas privadas, então você só precisa ajustá-las primeiro.

Para fazer isso:

Pressione ALT+Z para abrir a sobreposição

Clique na engrenagem de ajuste do lado direito

Vá até "controle de privacidade" e clique em

Clique para ativar a captura na área de trabalho

Isto permitirá então que você grave sua tela no Windows.

Para começar a gravar a atividade do Windows, basta clicar em gravar e "iniciar a gravação". Alternativamente, você pode pressionar ALT+F9 para iniciar a gravação e então pressionar ALT+F9 novamente para parar a gravação quando terminar.

Quando você terminar, você encontrará as gravações em sua pasta de vídeos no Windows Explorer.

Open Broadcast Studio (aka OBS Studio) pode ser uma das formas mais poderosas de gravar em uma máquina Windows, Mac ou Linux PC. É um download gratuito e bastante simples de usar.

Se você estiver procurando apenas gravar filmagens e nada mais, então pegue isto. Baixe e instale o software e quando você o executar pela primeira vez, você será executado através de um assistente que pergunta se você quer otimizar a transmissão ou a gravação. Escolha a gravação e siga as instruções lá.

A maneira mais fácil de então gravar suas ações é usar a gravação em display para agarrar tudo o que acontece em seu monitor.

Na parte inferior esquerda do OBS Studio, você verá uma caixa marcada com "fontes".

No fundo, há um ícone de mais. Clique nele para adicionar uma fonte.

Na lista, selecione a captura de exibição e depois selecione o monitor que você deseja capturar

Então clique em ok

No lado direito, sob os controles, clique em "iniciar gravação".

Minimize o OBS Studio e faça o seu negócio

Uma vez terminado, abra o aplicativo novamente e clique em parar de gravar.

Como padrão, você encontrará gravações armazenadas em C:\Users\XXXXVideos

Alternativamente, você pode usar as teclas de atalho para iniciar e parar a gravação. Você pode encontrá-las e definir seus próprios atalhos clicando nas configurações no canto inferior direito e, em seguida, navegando para as teclas de atalho.

Se você não quiser gravar todo o seu monitor, você pode, alternativamente, selecionar para gravar apenas aplicativos específicos. Para fazer isso, repita os passos acima mas em vez de selecionar"display capture" escolha"window capture" e então selecione a janela específica que você deseja gravar a partir do menu suspenso. Isto pode ser útil para eliminar gravações acidentais de coisas desnecessárias que você precisaria então editar - como minimizar e maximizar o OBS Studio, por exemplo.

Sob as configurações, você também pode optar por adicionar seu microfone se precisar de uma locução ou comentário para seu vídeo.

Note que como gravações padrão no OBS são salvas como arquivos MKV. Isto ajuda se o OBS falhar, mas pode ser doloroso para outros usos. Mas não se preocupe, pois é fácil converter arquivos MKV para MP4. Quando terminar a gravação, clique em "file" no menu superior esquerdo do OBS Studio e depois clique em "Remux Recordings". Clique nos pontos e encontre os arquivos que você deseja converter e depois clique em "Remux". Trabalho feito.

Escrito por Adrian Willings.