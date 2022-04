Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Microsoft Windows tem a capacidade de se conectar ao seu telefone para fazer chamadas, visualizar notificações e acessar suas fotos.

O recurso foi adicionado ao Windows 10 há mais de três anos na forma de um aplicativo chamado Your Phone e agora está integrado ao processo de configuração do Windows 11 .

A Microsoft anunciou que o aplicativo Your Phone será renomeado como Phone Link e promete aproximar ainda mais o seu telefone Android e o PC .

Juntamente com o rebrand, a Microsoft está introduzindo uma nova interface com navegação por guias, que mantém suas notificações visíveis o tempo todo.

Seu design também foi aprimorado e agora está mais alinhado com o restante da experiência do Windows 11, com novos ícones, ilustrações e alterações na paleta de cores.

A Microsoft diz que fez melhorias significativas no processo de configuração, o que é muito bem-vindo, pois parece um pouco confuso no momento, exigindo que os usuários digitem endereços da Web em seus navegadores. O novo processo deve permitir a configuração “com a facilidade de escanear um código QR ”.

O aplicativo Your Phone Companion Android também será renomeado, agora passando por Link to Windows e compartilhando o mesmo ícone do aplicativo de desktop.

Por fim, a Microsoft diz que está trabalhando em estreita colaboração com a Samsung e o Surface Duo para uma integração mais profunda com o Phone Link.

Com esses dispositivos, você poderá iniciar aplicativos que foram executados recentemente em seu telefone e continuar usando-os no PC.

Se você estiver pronto para experimentá-lo por si mesmo, poderá fazê-lo aqui .

Escrito por Luke Baker.