Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Microsoft está lançando sua primeira grande atualização para o Windows 11 - e inclui uma visualização pública (apenas nos EUA) de aplicativos Android no Windows 11.

Esta atualização mais recente inclui uma série de novas adições, desde aplicativos redesenhados do Bloco de Notas e Media Player até melhorias na barra de tarefas. Mas a visualização pública de aplicativos Android no Windows 11 é talvez a mais notável, pois permitirá que você instale aplicativos da Appstore da Amazon. É um número menor de aplicativos Android em comparação com a loja Google Play, mas ainda é legal.

Na verdade, esta versão inicial oferece mais de 1.000 aplicativos, incluindo os próprios aplicativos Audible e Kindle da Amazon, bem como títulos de terceiros. Para começar com a visualização, abra e atualize a Microsoft Store (clique em Obter atualizações na Microsoft Store > Biblioteca), pesquise seus títulos favoritos ou explore a coleção de aplicativos e jogos para Android da Microsoft e baixe-os pela Amazon Appstore.

Outra grande mudança envolve a barra de tarefas: a hora e a data estarão finalmente disponíveis em vários monitores. O widget de clima também está de volta e há um novo recurso de mudo/ativado na barra de tarefas para chamadas do Microsoft Teams. Você também pode compartilhar rapidamente a tela de um aplicativo ou janela específica diretamente da barra de tarefas durante uma chamada do Microsoft Teams. Quanto aos aplicativos do Windows 11 redesenhados, o Bloco de Notas agora inclui desfazer em várias etapas, uma interface de pesquisa atualizada e suporte para o modo escuro, enquanto o aplicativo Media Player substitui o Groove Music por um novo design.

A Microsoft está prometendo mais recursos para o Windows 11, além da atualização anual. Está até testando recursos experimentais este ano, como adesivos de papel de parede e um modo tablet atualizado.

Escrito por Maggie Tillman.