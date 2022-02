Microsoft Teams em breve terá integração LinkedIn e OneDrive

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Microsoft está trabalhando em mais atualizações para o Microsoft Teams que incluem novas integrações com o LinkedIn e o OneDrive. A empresa está trabalhando regularmente na atualização do Teams para torná-lo mais fácil de usar, agora o roteiro do Microsoft 365 mostra que mais estão chegando no futuro.

Uma dessas atualizações planejadas inclui uma integração inteligente com o LinkedIn. Isso permitirá que os usuários do Microsoft Teams vejam o perfil do LinkedIn de seus colegas durante um bate-papo individual. Isso será claramente útil quando os usuários fizerem parte de uma grande organização e algum histórico será útil para reuniões ou formação de equipe.

Espera-se que essa integração adicione uma guia LinkedIn ao painel de bate-papo para obter informações rápidas sobre todas as coisas importantes que você normalmente veria no LinkedIn. Afinal, o LinkedIn é um produto da Microsoft, então essa integração faz todo o sentido e será uma adição bem-vinda para muitos.

Juntamente com essa mudança, a Microsoft também está trabalhando em uma integração mais próxima com o OneDrive. Se você estiver usando o OneDrive for Business, poderá ver seus arquivos com mais facilidade.

A Microsoft diz que no OneDrive está adicionando uma seção "Suas equipes", que permitirá que os usuários encontrem e trabalhem facilmente com todos os arquivos no Microsoft Teams. Isso será útil quando você estiver compartilhando arquivos no Teams, mas esqueceu onde eles foram compartilhados originalmente e precisa desenterrá-los novamente.

Essas mudanças estão no roteiro atualmente e devem ocorrer em algum momento de abril de 2022.

Escrito por Adrian Willings.