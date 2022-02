O Metaverse é essencialmente sobre jogos, diz chefe da Microsoft

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Muitas empresas parecem estar se concentrando no Metaverso e no que isso pode significar para o futuro da internet. A Microsoft , naturalmente, está muito interessada nisso.

O CEO da Microsoft, Satya Nadella, revelou que o plano da empresa para adquirir a Activision Blizzard foi em parte motivado pelo Metaverse. Isso e uma motivação para criar "a próxima internet".

No momento de anunciar a aquisição, a empresa detalhou a lógica por trás dela:

“Esta aquisição acelerará o crescimento do negócio de jogos da Microsoft em dispositivos móveis, PC, console e nuvem e fornecerá blocos de construção para o metaverso”.

Satya Nadella, presidente e CEO expandiu ainda mais "Os jogos são a categoria mais dinâmica e emocionante em entretenimento em todas as plataformas hoje e desempenharão um papel fundamental no desenvolvimento de plataformas metaverso ..."

Agora, em entrevista ao The Financial Times , Nadella falou mais sobre a visão da empresa para o futuro:

"Metaverse é essencialmente sobre criar jogos... É sobre ser capaz de colocar pessoas, lugares, coisas [em] uma engine de física e então ter todas as pessoas, lugares, coisas na engine de física se relacionando umas com as outras. Você e eu estará sentado em uma mesa de sala de conferência em breve com nossos avatares ou nossos hologramas ou mesmo superfícies 2D com áudio surround. Adivinha o quê? O lugar onde temos feito isso desde sempre... é o jogo."

"E assim, a maneira como abordamos o lado do sistema do que vamos construir para o metaverso é, essencialmente, democratizar a construção do jogo... e trazê-lo para qualquer pessoa que queira construir qualquer espaço e tenha essencialmente, pessoas, lugares, [e] coisas digitalizadas e relacionadas umas com as outras com sua presença corporal."

"Para mim, apenas ser ótimo na construção de jogos nos dá permissão para construir esta próxima plataforma, que é essencialmente a próxima internet..."

Parece que o plano para o futuro é interessante. E que é colocar "você" no jogo e no Metaverso.

Empilhe recompensas e benefícios em todas as suas cartas existentes com este Curve Mastercard Por Pocket-lint International Promotion · 27 Outubro 2021 Este sistema brilhante irá poupar tempo e esforço sempre que você pagar.

Escrito por Adrian Willings.