O Gerenciador de Tarefas do Windows pode finalmente estar recebendo o modo escuro (e mais atualizações)

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Parece que a Microsoft está constantemente trabalhando para melhorar o Windows 11 e uma das atualizações recentes em que a empresa está trabalhando é a atualização do Gerenciador de Tarefas.

Essas alterações foram descobertas na compilação do Windows Insider do Windows 11 e fornecem uma pista sobre o que está por vir nas futuras atualizações do sistema operacional.

Naturalmente, como as alterações são para o Windows 11, o Gerenciador de Tarefas está sendo reformulado usando elementos de design semelhantes e familiares. Esses elementos incluem várias coisas, bem como o efeito Mica translúcido de aparência moderna que permite ver as cores de outros aplicativos ou sua área de trabalho sangrando pelo aplicativo. Também está recebendo uma barra lateral e uma visualização com guias.

Uma das mudanças mais simples, mas provavelmente mais bem-vindas, é a adição de um modo escuro para o aplicativo para facilitar seus olhos.

O usuário do Twitter @FireCubeStudios postou algumas imagens mostrando a compilação de desenvolvimento para nos dar uma prévia do que está por vir.

Imagens mais completas de várias seções no novo Gerenciador de Tarefas Fluent Design com cabeçalho moderno. #Windows11 #FluentDesign pic.twitter.com/DHJ8pKAdIN — FireCube (@FireCubeStudios) 19 de janeiro de 2022

No momento, é um jogo de espera até as alterações no lançamento do Gerenciador de Tarefas. No entanto, se você estiver na versão de desenvolvimento mais recente, poderá acessá-la e o FireCube fornece algumas dicas sobre como fazer isso aqui, se estiver interessado.

Estamos certamente interessados nas mudanças e esperamos que elas apareçam.

Escrito por Adrian Willings.