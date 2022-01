Microsoft pode permitir que você siga YouTubers no Edge em breve

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Parece que a Microsoft está trabalhando em algumas atualizações em seu navegador Edge que incluem a capacidade de seguir YouTubers diretamente do seu navegador.

Com as versões Canary mais recentes do navegador Edge, a empresa adicionou um recurso que inclui uma integração "web a seguir". Este sistema permite que você siga facilmente os YouTubers diretamente do seu navegador.

Isso foi originalmente descoberto pelo Redditor Leopeva64, que viu que um novo botão seguir apareceu na barra de endereços do Bing ao navegar no YouTube. Clicar nesse botão seguir permite que um usuário os adicione às coleções no Microsoft Edge . Depois de adicionar vários criadores à sua coleção, você poderá ver as postagens recentes deles na coleção.

No momento, ainda está claramente nos estágios iniciais de desenvolvimento, pois está apenas nas versões do desenvolvedor Canary e também não suporta todos os YouTubers ainda. É interessante ver a Microsoft trabalhando em ferramentas como essa para ajudá-lo a encontrar e seguir seu conteúdo favorito com facilidade.

O botão seguir é essencialmente um novo sistema semelhante ao RSS, mas para seguir YouTubers em vez de blogueiros ou editores. O Google também vem experimentando maneiras de permitir que os usuários sigam os criadores de conteúdo diretamente em seu navegador. Ambas as empresas aparentemente determinadas a tornar simples para você manter-se atualizado com seus criadores de conteúdo favoritos com facilidade.

Atualmente, não há uma palavra oficial sobre quando o novo recurso pode ser lançado totalmente ao público, mas pode ser apenas uma questão de tempo.

Escrito por Adrian Willings.