(Pocket-lint) - Dias depois que o Facebook anunciou sua versão de um metaverso , a Microsoft anunciou que está construindo um metaverso dentro do Teams - completo com espaços virtuais e avatares animados.

Um metaverso é essencialmente um mundo digital cheio de gêmeos digitais de pessoas, lugares e coisas. É uma versão da internet onde avatares de pessoas podem se reunir virtualmente para se comunicar, colaborar e compartilhar em qualquer dispositivo. O ambiente metaverso da Microsoft para Teams usa a plataforma "Mesh". Tudo foi projetado para aproveitar os esforços de realidade mista da Microsoft e a tecnologia HoloLens para que qualquer pessoa possa fazer videochamadas em espaços virtuais usando avatares animados.

No Ignite 2021, a Microsoft fez o Mesh parecer o futuro das equipes.

Na verdade, a partir de 2022, as equipes ajudarão a reduzir o cansaço de ter que fazer videochamadas o dia todo. A Microsoft imaginou espaços virtuais dentro do Teams, onde você pode trabalhar em projetos ou até mesmo jogar usando aplicativos da Microsoft - mas com avatares animados. Dessa forma, você pode participar sem ter que ligar a webcam quando não estiver com vontade. A Microsoft disse que está usando inteligência artificial para detectar suas pistas vocais e animar seu avatar.

Curiosamente, você não deve precisar de um fone de ouvido de RV para ver e usar avatares no Teams.

Embora sejam obviamente otimizados para uso com um fone de ouvido VR ou fone de ouvido AR, os avatares no Teams devem funcionar em reuniões 2D e 3D regulares. Basicamente, por causa do Microsoft Mesh, os espaços virtuais e avatares animados no Teams devem ser acessíveis a partir de vários tipos de dispositivos.