O que é o Microsoft Loop e por que ele não está integrado ao Teams?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Microsoft lançou um novo aplicativo do Office, chamado Loop, que foi projetado para fornecer aos usuários uma nova maneira de colaborar em documentos.

Em 2019, a Microsoft lançou o Fluid Framework para fornecer aos desenvolvedores as ferramentas para criar aplicativos baseados em edição em tempo real. Durante a conferência Ignite em novembro de 20021, a Microsoft retirou o Loop e revelou que ele é baseado no Fluid. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o Loop.

Todos, por favor, conheçam #MicrosoftLoop !



Loop é um novo aplicativo que combina uma tela poderosa e flexível com componentes portáteis que se movem livremente e ficam sincronizados entre os aplicativos. https://t.co/Dkn6uBv9Re pic.twitter.com/FKfXmr0fUG - Nando Costa (@nandocosta_art) 2 de novembro de 2021

A Microsoft disse que o Loop é um novo aplicativo que "combina uma tela poderosa e flexível com componentes portáteis que se movem livremente e permanecem sincronizados entre os aplicativos".

É tudo muito PR-falar neste ponto, mas pelo que podemos dizer, a Microsoft está dando 365 assinantes uma nova maneira de trabalhar juntos, remotamente. Você pode organizar tudo o que precisa para um projeto em um único espaço de trabalho e usar "componentes" portáteis para concluir o trabalho em bate-papos, reuniões ou documentos. A ideia é que você pode usar o Loop para co-criar um projeto e controlar o andamento com notificações, alterações destacadas, rótulos de status, listas de tarefas e muito mais.

Microsoft

A Microsoft promete divulgar mais sobre o Loop nos próximos meses, mas parece haver três recursos principais para o aplicativo:

Espaços de trabalho: são espaços que permitem que você e sua equipe agrupem coisas em um projeto. Você pode ver o que todos estão fazendo e acompanhar o progresso.

são espaços que permitem que você e sua equipe agrupem coisas em um projeto. Você pode ver o que todos estão fazendo e acompanhar o progresso. Páginas: são "telas" para você organizar componentes e obter links, arquivos ou dados para um projeto. Eles são flexíveis, crescendo à medida que você os adiciona.

são "telas" para você organizar componentes e obter links, arquivos ou dados para um projeto. Eles são flexíveis, crescendo à medida que você os adiciona. Componentes: a Microsoft descreve os componentes como "unidades atômicas de produtividade que permitem que você colabore" em uma página de Loop ou em um bate-papo, e-mail, reunião ou documento. Os componentes podem ser listas, tabelas, notas ou algo tão específico como uma oportunidade de vendas do cliente do Dynamics 365.

Isso está em andamento, com componentes de Loop, mas também haverá um aplicativo de Loop dedicado.

A Microsoft não disse quando o aplicativo Loop estará disponível, mas disse que os componentes do Loop começaram a ser implementados em outros aplicativos do Office - como Teams, Outlook e OneNote. (Para saber mais sobre os componentes do Loop e como eles funcionam, veja o vídeo das sessões técnicas da Microsoft aqui.)

Presumivelmente, o Loop exigirá uma assinatura do Microsoft 365, pois será totalmente integrado com outros aplicativos do Microsoft 365 Office .

A Microsoft tem uma página da Web dedicada ao Loop aqui, bem como um post de blog de anúncio sobre o Loop aqui.

Melhor VPN 2021: As 10 melhores ofertas VPN nos EUA e no Reino Unido Por Roland Moore-Colyer · 2 Novembro 2021