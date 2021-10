Como executar e testar aplicativos Android no Windows 11

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Microsoft agora está permitindo que testadores beta experimentem aplicativos Android em suas máquinas com Windows 11.

A empresa construiu um subsistema no Windows 11 para habilitar o suporte a aplicativos Android. Uma versão de visualização deste subsistema para Android está indo ao ar, fornecendo acesso a aplicativos da Amazon Appstore. Se você quiser experimentar alguns desses aplicativos em seu PC com Windows, é fácil. Aqui está o que fazer.

A Microsoft se uniu à Amazon para oferecer 50 aplicativos para Windows Insiders testarem no Windows 11. Lembre-se de que há mais de três milhões de aplicativos disponíveis na Google Play Store e mais de 600.000 na Appstore da Amazon.

Aqui estão alguns aplicativos Android selecionados que você pode experimentar no Windows 11:

Lords Mobile

Jornada de junho

Coin Master

Acender

Lego Duplo World

Khan Academy Kids

Os aplicativos podem ser carregados por meio da Microsoft Store, que listará os aplicativos que apontam para a Amazon Appstore para você carregar e instalar.

Aqui estão alguns comportamentos que você pode esperar ao testar aplicativos Android no Windows 11:

Os aplicativos Android podem ser executados lado a lado com outros aplicativos do Windows.

Você também pode fixá-los no menu Iniciar ou na barra de tarefas.

Os aplicativos Android são integrados ao Alt + Tab e à visualização Tarefa.

Você pode ver as notificações de notificações de aplicativos Android no Action Center.

Você pode compartilhar sua área de transferência entre um aplicativo do Windows e um aplicativo do Android.

Muitas configurações de acessibilidade do Windows também se aplicam a aplicativos Android.

Você precisa se tornar um Windows Insider para testar aplicativos Android no Windows 11. A Microsoft só está habilitando aplicativos Android no Canal Beta do Windows 11 agora. Ela planeja levar a prévia para os usuários do Dev Channel “no futuro”. O Canal Beta é perfeito para os primeiros usuários que desejam ver o que vem a seguir ou validar as atualizações e recursos mais recentes do Windows, mas ainda precisam de atualizações confiáveis validadas pela Microsoft.

Você pode se inscrever no programa Microsoft Insider aqui .

Depois de se inscrever, navegue até: Configurações> Atualização e segurança> Programa Windows Insider.

No Canal Beta, seu PC com Windows 11 precisará ser configurado para a região dos EUA.

Para obter mais informações sobre como funciona o Windows Insider, consulte a página de suporte da Microsoft.

Você precisará de um PC compatível . Use o aplicativo PC Health Check da Microsoft para ver se o seu sistema é compatível. O subsistema da Microsoft oferece suporte a PCs com processadores AMD, Intel e Qualcomm. A Microsoft também disse que fez uma parceria com a Intel para permitir que aplicativos exclusivos da Arm rodem em dispositivos AMD e Intel.

Você também precisará de uma conta da Amazon baseada nos EUA para acessar a Amazon Appstore e baixar e instalar aplicativos Android.

Confira o anúncio da postagem do blog da Microsoft para obter mais detalhes.