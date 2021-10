Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Windows 11 está repleto de recursos diferentes, alguns dos quais estão ocultos ou aninhados de forma que não são imediatamente óbvios.

Estamos mostrando alguns dos recursos que vale a pena usar, bem como algumas dicas e truques para ajudar a melhorar o desempenho de sua máquina ou sua própria produtividade.

Layouts instantâneos

Com o Windows 11, a Microsoft melhorou a maneira como o ajuste do Windows funciona, de modo que é mais fácil não apenas colocar as janelas lado a lado, mas também organizá-las da maneira que você deseja.

Arraste as janelas abertas para o lado da tela e você as encontrará encaixando no lugar, mas agora também é possível reorganizá-las com mais facilidade e em diferentes formas e tamanhos.

Depois de ajustar as janelas (como um navegador, por exemplo) para o lado, você pode facilmente usar o mouse para arrastar e redimensionar ou alterar a forma.

Use a tecla Windows + setas direcionais e você também pode reposicionar e redimensionar janelas em uma variedade de posições e tamanhos. Isso torna a produtividade muito mais fácil. Ainda mais com a adição de Snap Groups.

Grupos de Snap

Depois de posicionar várias janelas em um layout específico, você verá que elas são agrupadas automaticamente na barra de tarefas.

Passe o mouse sobre um dos aplicativos e você verá a opção para o grupo na lista. Clique nesse grupo e ele trará todos os aplicativos agrupados para o primeiro plano da mesma forma que você os posicionou antes.

Isso é ótimo, pois significa que se sua atenção for distraída por outras coisas, você pode facilmente voltar ao que estava fazendo com apenas alguns cliques.

Vários desktops

Se ajustar o Windows lado a lado não o fizer se sentir produtivo o suficiente. Então, vários desktops podem ser a solução.

Pressione a tecla e a guia do Windows e você verá na parte inferior da tela que há uma opção para criar várias áreas de trabalho. Você pode então ter diferentes aplicativos em diferentes desktops e alternar entre eles facilmente. Ainda mais agrupamento, ainda mais oportunidade de produtividade.

Menus legados

O Windows 11 tem uma série de alterações em menus e layouts de coisas. Mas se você está migrando do Windows 10 e está frustrado com essas mudanças de layout, existe uma solução.

Por exemplo, se você clicar com o botão direito do mouse na área de trabalho e descobrir que não consegue ver facilmente algo que esperava (como as configurações de vídeo da Nvidia), há um botão na parte inferior para "mostrar mais opções". Você pode clicar nele ou pressionar Shift + F10 para acessar os menus legados.

Como colocar o menu iniciar de volta à esquerda

Com o Windows 11, a Microsoft moveu o menu Iniciar para o centro da tela. Isso é para torná-lo mais naturalmente utilizável, mas se você não é fã de mudanças, não se preocupe porque é fácil movê-lo de volta para a esquerda.

Para fazer isso, siga estas etapas:

Clique na tecla do Windows no teclado para iniciar a pesquisa e digite "configurações da barra de tarefas" No menu que aparece, role até a parte inferior e clique em "comportamento da barra de tarefas" Em seguida, clique no menu suspenso de alinhamento da barra de tarefas e selecione "à esquerda".

Fácil.

Configurações de acesso fácil

Você sabia que existe uma maneira mais rápida de acessar algumas das configurações e botões essenciais - até mesmo coisas simples, como desligar a máquina?

Clique com o botão direito do mouse no botão Iniciar e você encontrará um menu que aparece com acesso aos gerenciadores de tarefas, configurações, pesquisa, opções de energia e muito mais. Muito mais fácil do que vasculhar vários menus.

Ativar modo escuro

É possível alterar várias configurações diferentes no Windows 11, incluindo ativar e desativar a transparência, ajustar as cores e até selecionar o modo escuro em todos os aplicativos.

Para fazer isso, clique com o botão direito do mouse na área de trabalho e clique em personalizar e, em seguida, clique em cores. A partir daí, você pode ajustar uma série de configurações, incluindo alternar para o modo escuro.

Vá devagar com seus olhos

Descobriu que tem problemas para dormir após um longo dia no PC? Não tem problema, o Windows 11 tem um modo de "luz noturna" que tira um pouco da aspereza de sua tela e alivia a pressão sobre seus olhos.

Clique na tecla Windows e pesquise "Luz noturna", então você pode aplicá-la imediatamente ou definir um horário onde preferir que acenda.

Agite para minimizar

Se você tiver muitas janelas abertas, essa configuração pode ajudá-lo a se concentrar ou se livrar das distrações.

Esta configuração está no Windows há algum tempo, está desativada por padrão no Windows 11, mas é fácil de ativar.

Pressione a tecla Windows e digite "Multitarefa" a partir daí você encontrará um winder onde há uma opção para "sacudir a janela da barra de título". Ligue isso. Então, quando você pega uma janela pelo topo e a sacode, o Windows 11 minimizará todo o resto. Quando terminar, você pode repetir o processo de agitação e colocar todas as outras janelas de volta à vista.

Visualização de pasta compacta

A reformulação do design do Windows 11 significa que há algumas mudanças sutis no layout e no design das coisas. Isso inclui um pequeno espaçamento extra entre pastas e arquivadores no explorer.

Porém, se você não for um fã, pode voltar ao estilo do Windows 10 clicando em visualizar e, em seguida, selecionando "visualização compacta" no menu suspenso.

Assistência de foco

Outro recurso útil do Windows 11 é mais uma vez voltado para a produtividade. O assistente de foco desativa as notificações para que você possa continuar trabalhando duro na tarefa em mãos sem ser perturbado.

Para ativá-lo, vá para as configurações do sistema ou pressione a tecla do Windows e pesquise por Focus Assist e ative-o ou configure-o para ser ativado em horários específicos para maximizar sua produtividade.

Como fazer uma captura de tela facilmente no Windows 11

Para agilizar sua produtividade, é possível alterar uma configuração no Windows para que você possa pressionar o botão imprimir tela e iniciar a útil ferramenta Snip & Sketch da Microsoft.

Navegue até as configurações e acessibilidade do Windows ou pesquise a configuração pressionando a tecla Windows e digitando "Use a tecla imprimir tela para iniciar o recorte de tela" e clicando nessa configuração.

Ao fazer isso, sempre que pressionar o botão no teclado, você iniciará a ferramenta e poderá selecionar facilmente a área, janela ou monitor que deseja capturar.

Capturas de jogos

O Windows 11 é otimizado para jogadores assim como o Windows 10, o que significa que você pode acessar algumas configurações para aproveitar ao máximo sua sessão de jogo.

Apertar a tecla Windows + G, por exemplo, inicia a barra de jogos do Xbox. A partir daí, você pode fazer todos os tipos de coisas, desde monitorar o desempenho do sistema até bater papo com amigos do Xbox no console do Xbox, celular e PC.

O destaque para nós, porém, é como a Barra de Jogo Xbox torna muito simples capturar imagens do jogo e screenshots em um instante.

Modo de jogo

Existem várias configurações que os jogadores podem ativar para extrair ainda mais potência do Windows para uma melhor experiência de jogo.

Um deles é o modo de jogo.

Aperte a tecla Windows e pesquise por Modo de Jogo e então simplesmente ligue-o e você pode obter um impulso com facilidade. Outros destaques incluem agendamento de GPU acelerado por hardware e configurações de energia de ultra-desempenho que podem ser desativadas com alguns cliques.

Ativar histórico da área de transferência

Se você for como nós, estará sempre copiando e colando texto e outras coisas de um lugar para outro, então você vai adorar esta configuração.

Basta pressionar a tecla Windows + V para abrir o histórico da área de transferência e acessar qualquer coisa que você copiou recentemente. A história armazena até 25 itens, portanto, vale a pena ter isso em mente por uma questão de segurança. Se você estiver copiando senhas ou outros dados confidenciais, convém limpar esse histórico regularmente.

Você também pode encontrar emojis e gifs nesta parte da área de transferência que você gostaria de usar ao conversar com amigos ou colegas.