Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Microsoft anunciou detalhes sobre sua nova atualização do Office sem assinatura, também conhecida como Office 2021.

A empresa lançará o pacote autônomo em 5 de outubro de 2021 para empresas e consumidores que não querem estar vinculados a um pagamento mensal para acessar aplicativos do Office. Ele traz um design semelhante ao do Windows 11 que inclui uma interface de faixa de opções atualizada, cantos arredondados e cores neutras. Você também pode esperar alguns recursos de colaboração encontrados na versão do Microsoft 365 do Office, como coautoria em tempo real, suporte para OneDrive e integração de equipes.

A Microsoft disse que está trazendo outros recursos do Microsoft 365 para o Office 2021. Você pode ver a lista completa de recursos e alterações na página de suporte da Microsoft aqui.

Em termos de preço, veja quanto custará o Office 2021 nos EUA:

O Apple Music vale a pena? Experimente o serviço de streaming da Apple gratuitamente por 3 meses Por Pocket-lint International Promotion · 27 Julho 2021 A Apple não foi a primeira no jogo de streaming de música, mas sua plataforma é superimpressionante.

Office Home and Student 2021: $ 149,99 Inclui Word, Excel, PowerPoint, OneNote e Teams para PC e Mac

$ 149,99 Office Home and Business 2021: $ 249,99 Inclui tudo na versão Home e Outlook para PC e Mac Também inclui os direitos de uso de todos os aplicativos do Office para fins comerciais

$ 249,99

Lembre-se de que o Office 2021 está sendo lançado junto com o Windows 11. Ele é compatível com o Windows 11 e também com o Windows 10 e versões recentes do macOS.