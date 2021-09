O Microsoft Office 2021 será lançado no mesmo dia que o Windows 11

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Microsoft anunciou que lançará a versão mais recente do Office em 5 de outubro. A mesma data definida para o lançamento do Windows 11.

Novas versões autônomas do Microsoft Office não acontecem com frequência, graças às atualizações regulares do Microsoft 365 baseado em assinatura. Na verdade, a última versão autônoma foi o Office 2019 e, portanto, o Microsoft Office 2021 é uma atualização para essa versão que estará disponível para Windows e macOS em menos de um mês.

Em termos de recursos, o Office 2021 está configurado para ter o mesmo que o Office LTSC ( Canal de manutenção de longo prazo do Office ), que é uma versão bloqueada do Office para máquinas que não têm acesso à Internet.

A lista de novidades no Office 2021 inclui todos os tipos de coisas, desde novas ferramentas de tinta a funções atualizadas, ferramentas de edição, recursos fáceis de usar e muito mais .

Muitos, sem dúvida, ficarão satisfeitos em saber que a lista de atualizações do Office 2021 também incluirá suporte para o modo escuro . Juntamente com a gravação de apresentação de slides aprimorada para PowerPoint e uma massa de funções atualizadas do Excel, deve haver muito para mantê-lo feliz e produtivo.

A Microsoft disse que oferecerá suporte ao Office 2021 por cinco anos, com esse suporte terminando em outubro de 2026. O preço do Office 2021 também será o mesmo do Office 2019.