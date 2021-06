Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Se você deseja testar o Windows 11 , esta é sua chance. A Microsoft está lançando sua primeira versão de visualização do Windows 11. Os Insiders do Windows podem baixá-lo - build 22000.51 - agora mesmo em suas máquinas secundárias.

Esta é uma versão inicial apenas para membros do programa Insider. Haverá um beta público mais amplo no verão. Embora qualquer pessoa possa se tornar um Windows Insider e baixar a visualização, você só deve instalá-la em um sistema no qual não confia, porque provavelmente contém bugs e pode quebrar coisas.

Você pode se inscrever no programa Microsoft Insider aqui . Depois de se inscrever, navegue até Configurações> Atualização e segurança> Programa Windows Insider em um dispositivo Windows 10 para habilitar o Canal Dev e obtê-lo. Você precisará de um PC compatível . Use o aplicativo PC Health Check da Microsoft para ver se o seu sistema é compatível.

A primeira visualização agora inclui acesso ao novo menu Iniciar, recursos multitarefa, Microsoft Store renovada, o File Explorer atualizado, recursos Snap Groups e Layouts Snap, recurso Widgets e as seções de Configurações revisadas. A maioria das mudanças visuais que a Microsoft descreveu durante o evento do Windows 11 também estão disponíveis nesta visualização - incluindo os cantos arredondados, mudanças no centro de notificação, novos temas e melhorias no modo claro / escuro.

Existem alguns recursos ausentes, como a integração do Microsoft Teams e aplicativos Android no Windows. Ambos ainda estão sendo desenvolvidos pela Microsoft, mas aparecerão em compilações de visualização posteriores. Para obter mais informações sobre a programação completa de lançamentos do Windows 11, incluindo todas as visualizações, consulte o guia detalhado do Pocket-lint aqui.

Junto com a primeira prévia do Windows 11, a Microsoft também está lançando uma prévia do Office para Windows 11. A interface atualizada inclui cantos arredondados correspondentes.

Escrito por Maggie Tillman.