O Windows 11 executa aplicativos Android, mas há um problema

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Microsoft acaba de lançar o Windows 11 , mostrando um sistema operacional redesenhado que é mais moderno, melhor conectado e mais adequado ao mundo moderno - mas houve uma adição surpresa, aplicativos Android integrados.

Isso mesmo, Panos Panay, diretor de produtos da Microsoft, confirmou que você seria capaz de instalar aplicativos Android diretamente no Windows 11, então você poderá usar uma gama completa de aplicativos de seu telefone, em sua área de trabalho.

O problema é que esses aplicativos virão da Amazon Appstore. Embora isso ofereça uma gama completa de aplicativos, incluindo alguns aplicativos premium, não é tão bom quanto oferecer acesso direto à Google Play Store. Qualquer pessoa que já usou um tablet Fire junto com um telefone Android sabe que há uma diferença e achamos que isso ocorre porque o Google prefere suportar o ChromeOS do que o Windows.

O benefício que isso trará para o Windows é que você poderá acessar uma variedade de aplicativos em vez de, talvez, depender de uma versão da web - mas também significa que alguns serviços não terão que desenvolver aplicativos do Windows, eles podem apenas oferecer a versão Android.

A Microsoft diz que está usando a tecnologia Intel Bridge para garantir que você tenha uma ótima experiência com aplicativos Android integrando-se perfeitamente à Microsoft Store, para que você obtenha todos os detalhes que espera ao navegar por aplicativos.

Você será capaz de executar os aplicativos junto com os aplicativos do Windows, para que possa abrir o TikTok junto com a planilha do Excel que está trabalhando, além de poder aproveitar as vantagens dos recursos Snap do Windows 11 para escolher como organizar as coisas.

Embora isso possa não ser de grande interesse para usuários de desktop, para aqueles que usam o Windows em um tablet, pode ajudar a impulsionar a experiência, deixando de lado a produtividade, permitindo o acesso a muito mais aplicativos e experiências casuais.

Escrito por Chris Hall.