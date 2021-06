O que são Snap Layouts e Snap Groups no Windows 11 e como você os usa?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Windows conseguiu organizar e abrir janelas lado a lado por um tempo, mas agora com o Windows 11, essa funcionalidade está sendo aprimorada.

Tradicionalmente, o ajuste permite que os usuários trabalhem com mais eficiência e eficácia, reorganizando rapidamente o que estão vendo em um layout que funciona para eles. A Microsoft pegou a funcionalidade que já existe há algum tempo e a tornou ainda melhor.

Agora você pode organizar as janelas abertas de mais maneiras. Seja em grupos de quadrados ou janelas mais estreitas que exibem mais comprimento e informações na tela.

Essa lógica nova e aprimorada parece se inspirar no utilitário FancyZones, mas o torna muito mais acessível para o usuário final.

A Microsoft diz que não é apenas fácil de usar, mas que o Windows 11 também se lembrará dos layouts que você escolheu, para que você possa acessá-los com facilidade e rapidez no futuro. E é aí que entram os Snap Groups.

Snap Groups é uma extensão de Snap Layouts por meio do qual o Windows lembra os aplicativos que você está usando e permite agrupá-los.

A lógica aqui é, se você estiver trabalhando em algo que requer vários programas em um layout com várias janelas, você também terá acesso fácil a isso no futuro. Digamos que você seja interrompido por outra coisa (um e-mail, por exemplo), você pode facilmente voltar ao que estava fazendo com apenas alguns cliques, graças aos grupos instantâneos.

A Microsoft diz que essa lógica de agrupamento não só lembra os aplicativos que você estava usando, mas também o layout de encaixe que você tinha. Então, quando você clica para ativar esse agrupamento, todos os aplicativos que você estava usando reaparecem exatamente com o mesmo layout de antes.

Se você estiver conectando um laptop a um monitor externo, o Windows 11 também se lembrará do layout que você tinha naquele monitor e fornecerá acesso rápido a ele novamente.

A Microsoft também diz que essas funções também funcionarão bem com vários desktops , facilitando a multitarefa em vários níveis. Com o Windows 11 você será ainda mais produtivo, ao que parece.

Escrito por Adrian Willings.