O Windows 11 SE é uma versão mais leve do novo sistema operacional?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Windows 11 vazou totalmente esta semana - tanto que muitas pessoas foram capazes de instalá-lo, incluindo nós mesmos. Também investigando, um usuário do Twitter - Sigma - parece ter descoberto uma versão do sistema operacional com restrição de recursos chamada Windows 11 SE.

Esta versão seria um equivalente do Windows 11 ao Windows 10 Cloud Edition e seria uma versão do Windows 11 para empresas ou educação, onde os usuários não teriam permissão para alterar várias configurações.

Por exemplo, o próprio aplicativo Configurações parece ser muito restrito, enquanto o acesso à Microsoft Store está bloqueado. A Sigma também afirma que você precisa ter uma conta da Microsoft para configurar esta versão do Windows, não pode ser feito sem. Uma versão do Windows 11 como esta seria instalada por um administrador que seria capaz de controlar as diferentes versões disponíveis.

Isso poderia ser um passo além doWindows 10 S também - ou do Windows 10 no Modo S, dependendo do marketing - no entanto, na versão equivalente dessa, a Microsoft Store definitivamente não seria bloqueada. Ele parece oferecer suporte a instalações de aplicativos de fora da loja, o que o Windows 10 S evitou a todo custo.

Escrito por Dan Grabham.