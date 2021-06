Uma nova versão do Windows será revelada em 24 de junho

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Microsoft está se preparando para lançar uma nova versão do Windows para o mundo desfrutar. Vai acontecer um evento no dia 24 de junho onde a empresa vai revelar tudo.

Durante o discurso principal do Dia Um da Build 2021 da Microsoft, o CEO da Microsoft, Satya Nadella, provocou o que está por vir:

"Em breve, compartilharemos uma das atualizações mais significativas do Windows da última década para desbloquear maiores oportunidades econômicas para desenvolvedores e criadores. Estive hospedando-o por conta própria nos últimos meses e estou extremamente animado com a próxima geração do Windows. "

Agora a empresa anunciou que a grande revelação acontecerá no dia 24 de junho.

A Microsoft está trabalhando em uma atualização do Windows há algum tempo e temos ouvido bastante sobre isso nos últimos meses. Chamado de Sun Valley, esta nova versão do Windows foi criada para trazer mudanças significativas ao sistema operacional. Não apenas mudanças em seus ícones , mas uma revisão da interface do usuário e muito mais.

O Windows 10X pode estar morto , mas isso não significa que a Microsoft está descansando sobre seus louros. O evento especial acontecerá na quinta-feira, 24 de junho, às 11h, horário do leste, 8h, horário do Pacífico, 16h, horário de verão britânico.

Escrito por Adrian Willings.