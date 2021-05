O Microsoft Teams agora está disponível para usuários pessoais, com alguns recursos divertidos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - É justo dizer que o Zoom errou o pé de toda a indústria de videochamadas em 2020. Não foi apenas um desvio, ele correu para a linha, acertou em seis, converteu aquela tentativa, atirou do centro para três pontos no último segundo do jogo - basicamente marcou um grande momento usando qualquer analogia esportiva que você possa imaginar.

O Google se atrapalhou com o Meet - ou foi o Hangouts? - enquanto a Microsoft empurrava o Teams - ou era o Skype? Você pode ver onde surgiu a confusão, decorrente da tentativa de oferecer um produto para negócios e outro para uso pessoal leve.

A grande notícia é que a Microsoft deu um passo bastante significativo, abrindo o Microsoft Teams para usuários pessoais. Isso significa que você pode ter chamadas de duração ilimitada com até 300 pessoas, embora essas concessões generosas não sejam permanentes - ou, em muitos casos, úteis.

O Microsoft Teams usa seu login da Microsoft e antes era limitado a usuários corporativos da conta da Microsoft - você tinha que fazer parte de uma organização como uma empresa ou escola usando o Microsoft 365. Isso significa que embora muitos de nós tenhamos sido convidados para ligações do Teams, nós nunca fui capaz de hospedá-los,

Agora você pode, se desejar, hospedar sua própria chamada do Teams em uma conta pessoal, configurá-la e compartilhá-la com seus amigos e familiares e usá-la como faria com o Zoom ou Google Meet.

Existem alguns recursos divertidos aqui também, como o modo Together - que parece ser exatamente o mesmo recurso que a recente oferta Immersive View do Zoom - recortar usuários do fundo e inseri-los em uma cena diferente, como ao redor da mesa de jantar.

Existem emojis para responder e reagir, você pode ter um bate-papo ativo ao lado da chamada - e esse bate-papo é preservado, então você pode voltar para vê-lo mais tarde. Sim, um pouco parecido com o que você receberia em uma chamada de negócios. A Microsoft quer que você leve o chat adiante, apresentando-o como uma ferramenta de organização familiar como o WhatsApp, com atribuição de tarefas e outras coisas, como você pode obter em uma ferramenta de negócios.

Para aqueles que desejam usar o Microsoft Teams para chamadas de familiares e amigos, agora você pode, embora nos perguntem se a Microsoft perdeu completamente o espaço aqui: Zoom agora é o termo coloquial para uma chamada de vídeo e não temos certeza. Equipes vai agarrá-lo de volta. Exatamente onde isso deixa o Skype agora, não sabemos ao certo - a Microsoft está executando duas plataformas, mas esperamos que acabe com um serviço tranquilo que seja bom para usuários comerciais ou pessoais.

Descobrimos que nosso aplicativo de desktop ainda não nos permite acessar recursos pessoais, mas funcionou perfeitamente bem por meio do navegador.

Escrito por Chris Hall.