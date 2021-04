A Microsoft pode lançar um serviço de desktop para PC em nuvem em breve

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Relatórios sugerem que a Microsoft está trabalhando em uma solução desktop-as-a-service baseada em nuvem com o objetivo de lançar em junho ou julho.

O Cloud PC, como é conhecido, essencialmente dá ao usuário final acesso ao Microsoft Windows , Microsoft Office e muito mais, remotamente pela nuvem por um preço mensal fixo. Isso significa que você pode usar o software como um serviço, em vez de pagar altas taxas por licenças de software.

Também daria aos usuários acesso a uma variedade de PCs com especificações diferentes remotamente, com vários níveis de CPU, RAM e opções de armazenamento. Assim, você pode selecionar o PC certo para você e acessá-lo pela nuvem.

Uma lista de empregos anterior da Microsoft explicou vagamente os planos:

“O Microsoft Cloud PC é uma oferta nova e estratégica que se baseia no Windows Virtual Desktop para fornecer Desktop como um serviço. Em sua essência, o Cloud PC oferece aos clientes empresariais uma experiência Windows moderna, elástica e baseada em nuvem e permitirá que as organizações fique atualizado de uma maneira mais simplista e escalonável ... "

Pelo que entendemos, o Cloud PC eventualmente estará disponível por uma taxa de assinatura definida. Ele também dará aos usuários acesso a uma "experiência do Windows em nuvem, segura e sempre atualizada". Isso significa que você terá uma máquina confiável que pode ser usada remotamente sem se preocupar. Isso também tornará mais fácil para as empresas oferecer aos funcionários acesso aos PCs e gerenciá-los remotamente.

Também se pensa que o Cloud PC funcionará com dispositivos Windows 10X . E que permitirá que os usuários com esses dispositivos usem aplicativos padrão do Windows que, de outra forma, não seriam capazes de acessar nesses produtos.

Melhores aplicativos Android 2021: o guia final Por Maggie Tillman · 22 Março 2021 Colocamos nossa experiência à prova e montamos este guia completo para ajudá-lo a encontrar o melhor que a Play Store tem a oferecer.

Esperançosamente, descobriremos mais em breve.

Escrito por Adrian Willings.