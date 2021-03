Em breve, o Microsoft Teams poderá rodar mais rápido no MacBook

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Se você está trabalhando em um MacBook , provavelmente sabe que o desempenho do Microsoft Teams está aquém do ideal. Não se preocupe, pois a Microsoft também sabe.

Com muitas pessoas trabalhando em casa, a Microsoft está empenhada em melhorar o desempenho para todos os usuários. Isso incluiu uma série de atualizações destinadas a reduzir o empate que o Teams tem no seu processador e nos recursos gerais do sistema.

Para muitos usuários de Mac, o cliente de desktop Microsoft Teams sempre exigiu muita potência da CPU e isso tem sido especialmente problemático em MacBooks de baixo custo.

Vários usuários expressaram descontentamento com o desempenho do MacOS no fórum do Microsoft Teams . Em resposta, um representante da equipe de Engenharia de Equipes disse que a empresa está "... procurando continuamente trazer aumentos de desempenho para o cliente Mac" e "... abordando agressivamente outras áreas de desempenho em torno do cliente Mac".

Não está claro quando essas atualizações podem acontecer, mas há outras atualizações lançadas em abril que incluem a capacidade de responder a mensagens específicas, suporte para um novo e aprimorado seletor de emoji e muito mais.

Escrito por Adrian Willings.