A Microsoft está em negociações avançadas para adquirir o Discord

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Você deve ter ouvido rumores de que a Microsoft (e outros) estão em negociações para adquirir o serviço de bate-papo para jogos Discord. Agora, o The Wall Street Journal informa que as coisas estão ficando sérias, com a Microsoft em "negociações avançadas" para fechar o negócio.

O relatório também sugere que não apenas as empresas estão em negociações exclusivas, mas que o negócio pode ser concluído já no mês que vem.

Não é surpreendente ver a Microsoft fazendo movimentos para expandir seu alcance nesta área. O Microsoft Teams está indo bem durante a pandemia, mas a popularidade do Skype está diminuindo e a empresa está ansiosa para falar com mais comunidades - não apenas com jogadores de Xbox.

O Discord provou ser incrivelmente popular entre os jogadores nos últimos anos, crescendo a uma taxa impressionante desde que foi lançado em 2015.

Um serviço gratuito de voz e bate-papo semelhante ao Slack , o Discord permite que os jogadores se reúnam de todas as maneiras, seja apenas conversando enquanto jogam ou participando de comunidades, acompanhando e compartilhando notícias ou até mesmo transmitindo ao vivo na plataforma.

Essa popularidade agora está aparentemente dando frutos, com alguns relatórios sugerindo que Discord está em negociações para vender por até US $ 10 bilhões.

Aparentemente, o Discord tem 140 milhões de usuários mensais e conseguiu gerar US $ 100 milhões em receita só no ano passado.

Os jogadores têm sentimentos confusos sobre a aquisição do Discord pela Microsoft, mas também há rumores de que o Discord ainda pode optar por ir a público em vez disso. Então o tempo dirá.

Escrito por Adrian Willings.