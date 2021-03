Atualizações do Windows 10 lançadas para corrigir os problemas da impressora

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Se você tem tido problemas com a impressão recentemente, talvez fique satisfeito em saber que uma atualização do Windows 10 foi lançada para ajudá-lo.

De acordo com um relatório da ZDNet, uma atualização recente do Patch Tuesday de março levou a vários problemas para os usuários, causando estragos na impressão. Alguns desses problemas com a impressora chegam até a causar a temida tela azul da morte (BSOD) travando sempre que as pessoas tentavam imprimir. Não é ideal.

Uma atualização fora de banda foi lançada pela Microsoft para resolver esse problema específico, mas isso aparentemente não foi suficiente para resolver completamente o problema.

Com um número crescente de pessoas trabalhando em casa e comprando e usando impressoras, esse tipo de problema é obviamente uma grande preocupação.

Como tal, a Microsoft está empenhada em resolver esses problemas o mais rápido possível, ao invés de forçar os usuários a esperar pelo próximo período de atualização.

Uma atualização fora de banda foi lançada para resolver um problema de impressão em dispositivos que aplicaram a atualização de segurança de março de 2021 e as atualizações fora de banda lançadas em 15 de março de 2021 https://t.co/CF0k93rpfx - Windows Update (@WindowsUpdate) 19 de março de 2021

A empresa tem algumas notas sobre o problema em suas páginas de lançamento :

"A Microsoft identificou um problema que afeta os dispositivos Windows 10 que aplicaram a atualização de segurança de março de 2021 lançada em 9 de março de 2021 e as atualizações fora de banda lançadas em 15 de março de 2021 e uma resolução foi acelerada. Os dispositivos afetados podem receber resultados inesperados quando impressão a partir de alguns aplicativos ou em algumas impressoras. Os problemas podem incluir gráficos ausentes ou em cores sólidas, problemas de desalinhamento / formatação ou impressão de páginas / etiquetas em branco. Uma atualização opcional fora de banda agora está disponível no Catálogo do Microsoft Update e no Windows Atualizar."

Se você está tendo problemas, pode obter o patch por meio do Windows Update, mas se não estiver funcionando para você, também está disponível para download manualmente aqui .

Escrito por Adrian Willings.