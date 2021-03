Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O aplicativo de visualização do Skype para Windows está ganhando algumas melhorias, incluindo o cancelamento de ruído.

"Ruído de fundo em suas reuniões? Sem problemas. Temos cancelamento de ruído agora!" lê o changelog do aplicativo Skype Preview, que também mencionou que está adicionando a capacidade de você ver todos os participantes em uma chamada, bem como suporte ao gerenciador de contas da web para o Windows 10 para que você possa alternar entre várias contas sem ser solicitado a inserir uma senha todas as vezes.

A Microsoft também está trabalhando com o suporte do Skype em navegadores baseados em Safari e Chromium. Também está desenvolvendo suporte a desfocagem de fundo para Skype para Web e a capacidade de bloquear uma reunião e pesquisar contatos por número de telefone. Nenhuma palavra ainda sobre quando esses recursos chegarão.

No entanto, as atualizações para o Skype Preview já devem estar disponíveis no desktop e no celular. Você pode clicar aqui para saber mais sobre o Skype Preview.

Confira o guia do Pocket-lint sobre como usar o Skype se precisar de mais informações. Também temos um guia de comparação de videoconferência aqui .

Embora o Skype seja um dos aplicativos de videochamada mais antigos, ele certamente não acompanhou empresas como Zoom , Google Meet ou mesmo Teams , que também é propriedade da Microsoft. Mas talvez ele possa tentar recuperar o atraso com esta última série de recursos.

Escrito por Maggie Tillman.