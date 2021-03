Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Microsoft está atualizando seu navegador Edge com as guias verticais que anunciou há quase um ano.

O recurso finalmente será lançado para todos os usuários do Edge em março, permitindo que eles empilhem e usem guias ao longo da lateral do navegador, em vez de horizontalmente na parte superior. Esta configuração parece ideal para laptops e computadores com tela 16: 9, mas você pode usar guias verticais no Edge em qualquer dispositivo. Eles funcionam como guias normais também, o que significa que você pode alternar entre eles, agrupá-los e movê-los normalmente.

As capturas de tela e os vídeos da Microsoft sobre o recurso sugerem que você pode rolar por uma lista de guias e ver claramente o favicon e o nome de cada site aberto. A empresa disse que agora é "o único navegador que permite que você gerencie suas guias laterais com um único clique" - mas, tecnicamente, com complementos, navegadores como Firefox ou Chrome há muito oferecem aos usuários experimentais a capacidade de usar a vertical guias.

A Microsoft também está melhorando a experiência de inicialização do Edge este mês, com um recurso de impulso de inicialização que torna o navegador inicializado 41 por cento mais rápido após a reinicialização de um dispositivo. Os usuários do Microsoft Edge também estão obtendo uma nova exibição de histórico no navegador. Quando você acessa o histórico, ele desce da barra de ferramentas em vez de ir para as configurações - uma maneira muito mais fácil de pesquisar o histórico.

Escrito por Maggie Tillman.