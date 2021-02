Mais recursos multitarefa chegarão ao Windows 10

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Microsoft está aprimorando suas opções de multitarefa no Windows 10 . Tornando tudo mais fácil e oferecendo mais maneiras de executar várias tarefas ao mesmo tempo e ajustar janelas.

Em um futuro próximo, como parte da atualização do Windows 10 Sun Valley, diz-se que haverá mais maneiras de realizar multitarefa que incluem recursos aprimorados de ajuste.

Já faz um bom tempo que é fácil ajustar janelas lado a lado no Windows 10, mas agora a Microsoft está aparentemente melhorando esse recurso e tornando-o mais amigável.

Em breve, você poderá arrastar as janelas para o canto da tela e essas janelas serão redimensionadas intuitivamente para se ajustarem perfeitamente. Isso deve significar que será ainda mais fácil realizar várias tarefas ao mesmo tempo com janelas lado a lado.

Outro destaque da atualização é o Windows Latest . A Microsoft aparentemente está planejando fazer do Aero Shake uma configuração opcional. Esta é uma configuração que permite que você abane a janela atual que está usando para minimizar automaticamente tudo o mais na tela. Isso pode ser útil se você precisar se concentrar, mas muitos usuários acharam isso frustrante. Nós mesmos o usamos acidentalmente algumas vezes, quando não era de propósito. No futuro, você poderá alterar as configurações e desativá-las.

Outros aprimoramentos, como desktops virtuais separados para cada monitor, também estão em andamento. Embora tenhamos que esperar pelo segundo semestre de 2021 antes do lançamento do Sun Valley, a Microsoft ainda está lançando atualizações de recursos na forma da versão 21H1 para que o Windows 10 continue a melhorar.

Escrito por Adrian Willings.