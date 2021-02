Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Microsoft está atualizando seu navegador Edge com um Modo Kids. Descrito como um "modo de navegação conveniente", foi projetado com recursos adequados para crianças em mente e tem como objetivo tornar a navegação na web mais segura para os mais pequenos. Veja como acessá-lo e usá-lo.

O Modo Crianças é um modo de navegação adequado para crianças no navegador Edge. Ele apresenta temas de navegador personalizados, restringe o conteúdo para que seja adequado à idade, limita a navegação com base em uma lista de permissões, define o Bing SafeSearch como restrito e requer uma senha para sair. A melhor parte é que o Modo Infantil não requer uma conta ou perfil infantil, o que significa que você pode ativá-lo facilmente no seletor de Perfil no Edge.

Clique aqui para aprender como se tornar um Edge Insider

O recurso não está amplamente disponível em fevereiro de 2021. Ele está inicialmente sendo implementado para Edge Insiders - ou testadores beta - que fazem parte do canal de teste Canary da Microsoft , com o recurso chegando ao canal dev algum tempo depois. Eventualmente, ele será lançado para todos os usuários do Edge.

Atualmente, o Modo Crianças está limitado ao inglês dos EUA no Windows e MacOS.

Abra a versão mais recente do Microsoft Edge em seu computador. Abra o alternador de perfil no quadro do navegador e selecione Navegar no Modo Crianças. Você não precisa estar conectado ao navegador.

O login permitirá que as configurações do Modo infantil sejam sincronizadas com seus dispositivos. Iniciando o Modo Crianças pela primeira vez? Você verá uma explicação do recurso. Escolha a faixa etária apropriada para iniciar o Modo Crianças. Uma nova janela para o Modo Criança será aberta em tela inteira. Sua janela de navegação anterior será salva e fechada. Até você sair do Modo Crianças, o Microsoft Edge sempre será iniciado no Modo Crianças.

Nota: Você sempre pode alterar sua seleção de idade em edge: // settings / family.

Você precisa da senha do computador (a mesma senha usada para desbloquear o computador) para sair do Modo Crianças e retomar a navegação.

Selecione o ícone do Modo infantil na parte superior do navegador. Selecione Sair da janela do modo infantil. Insira suas credenciais. Se você fechar a janela, o Edge solicitará as credenciais do seu dispositivo.

As crianças podem escolher seus próprios temas dentro do Modo Crianças.

Selecione Escolher fundo e cores. Escolha um tema e selecione Concluído.

Com o Modo Crianças, uma criança visita um site que não está na lista de permissões e encontra uma página de bloqueio. Você só pode fazer alterações na lista de permissões quando estiver fora do Modo Crianças e apenas no perfil que inicia o Modo Crianças.

Vá para Configurações e Mais> Configurações> Família. Selecione Gerenciar sites permitidos no Modo infantil. Você verá a lista de permissões predefinida. Para remover um site, clique no ícone Fechar ao lado dele na lista. Para adicionar um site, selecione Adicionar site.

Nota: No Modo Crianças, para visitar o site durante a sessão de navegação, selecione Obter permissão. O proprietário do dispositivo precisará inserir as credenciais do dispositivo. Quando isso acontecer, a página de bloqueio será atualizada e a página será permitida para a sessão de navegação atual.

Confira a página de suporte da Microsoft no Modo Crianças.

Escrito por Maggie Tillman.