(Pocket-lint) - A Microsoft lançou o Vivo, uma nova área do Microsoft Teams que ajudará os funcionários a acessar todas as informações extras de que precisam para trabalhar e, em particular, o trabalho remoto.

Portanto, para iniciantes, isso daria a eles todas as informações de que precisam, que de outra forma teriam recebido durante uma indução física.

Para funcionários de longo prazo, pode ser informação sobre benefícios ou mostrar quando as despesas são devidas. Também dará acesso a coisas como fazer perguntas à gerência, políticas da empresa, descobrir quanto tempo você tem de férias ou até mesmo quando seu próximo bônus é devido.

Em outras palavras, vai além dos recursos existentes do Microsoft 365 - como e-mail, ligações do Teams e compartilhamento e colaboração de arquivos. A Microsoft chama isso de plataforma de experiência do funcionário e basicamente isso significa preencher as lacunas que estão fora da competência dos aplicativos existentes.

Muitas empresas gerenciam esses benefícios, esquemas e informações extras para funcionários por meio de uma miscelânea de aplicativos de terceiros, documentos compartilhados e intranets. A Microsoft espera poder reunir todas essas coisas para equipes dispersas e, com isso - é claro - tornar as empresas ainda mais dependentes do Microsoft 365 do que já são.

De certa forma, o Viva é como um painel de controle para o negócio em que você trabalha e é provavelmente a quantidade de funcionários que o usarão - talvez dando uma olhada nele logo no início do dia. O acesso também pode ser diferente para diferentes níveis de gerenciamento, de modo que os gerentes podem usar uma função especial do Viva Insight que fornece recomendações sobre se os funcionários têm muito o que fazer. Claro, isso usa análises de como as pessoas usam as equipes.

De acordo com a Microsoft, 30% dos trabalhadores dizem que a pandemia aumentou sua sensação de esgotamento. Os funcionários também podem acessar o Headspace e outros recursos projetados para o bem-estar e fazer pausas.

O Viva Learning permite que os empregadores projetem e os funcionários acessem o treinamento, enquanto o Viva Topics fornece ajuda proativa - até mesmo trabalhando com ferramentas de terceiros, como Salesforce e integrações de empresas como a Accenture.

O Microsoft 365 ( anteriormente conhecido como Office 365 ) é usado por mais de um milhão de empresas em todo o mundo, de acordo com o Statista - ele tem cerca de 40% do mercado de suítes de negócios por trás do G Suite do Google em 55%.

Escrito por Dan Grabham.