(Pocket-lint) - A Microsoft atualizou seu navegador Edge com novos temas, ícones renovados, guias para dormir e um gerador de senha e monitor.

"Este mês marca o aniversário de um ano do novo Microsoft Edge e para comemorar esse marco, você verá alguns novos designs e temas visuais lindos para que possa personalizar o Microsoft Edge para refletir sua personalidade única", anunciou a Microsoft em um blog .

Os temas variam bastante, desde cores básicas até aquelas baseadas em Halo, Gears, Forza, Microsoft Flight Simulator, Sea of Thieves, Grounded, Ori e the Will of the Wisps. Esses novos temas se estendem a muitas partes do navegador, incluindo páginas de guia, guias e a barra de endereço. Você também pode instalar e obter no site de complementos do Edge, bem como em outras lojas, incluindo a Chrome Web Store.

A Microsoft também está atualizando os ícones usados em todo o Edge para alinhá-los com o sistema Fluent Design da Microsoft. “Em nosso último lançamento, você notará atualizações sutis nos ícones do Microsoft Edge que são mais redondos e suaves na aparência”, explicou a Microsoft. “Este é apenas o começo de nossa jornada de design e já estamos imaginando como trazer o design Fluent para todo o nossos produtos."

Quanto às guias para dormir, ele está sendo lançado agora e foi projetado para melhorar o desempenho do navegador e do sistema. Veja como a Microsoft o descreveu:

"Quando você tem várias guias abertas, ele libera recursos do sistema para guias inativas para ajudar a alimentar guias novas ou existentes, bem como outros aplicativos, evitando lentidão e lentidão. Para começar, ative a opção de guias suspensas no menu de configurações do navegador. I só queria que meus filhos fossem dormir sozinhos à noite. "

A Microsoft também está lançando um gerador de senha. O Edge irá sugerir uma senha segura e complexa quando você se inscrever em um novo site ou tentar alterar uma senha. O Edge também adicionará um recurso de monitor de senha que o notificará se sua senha vazar.

Finalmente, o histórico e a sincronização de guias do Edge serão lançados no final de janeiro de 2021, permitindo que você sincronize todo o histórico da web e as guias ativas em vários dispositivos, incluindo iOS e Android. Para habilitá-lo, vá para Configurações do Edge> Perfis> Sincronizar e ative os botões.

