O Microsoft Teams está tendo uma experiência mais envolvente para reuniões em breve

(Pocket-lint) - A Microsoft está trabalhando para tornar as reuniões do Teams mais envolventes usando IA e uma "Visualização Dinâmica" para dar mais controle sobre as apresentações da reunião.

A empresa está trabalhando em uma atualização para o Microsoft Teams que irá melhorar a experiência do usuário em reuniões no Windows 10. Isso inclui uma nova visão dinâmica, que permitirá que as pessoas na chamada compartilhem conteúdo com outros participantes da reunião com mais facilidade, mas também , mais importante, ter mais controle sobre a apresentação.

A visualização dinâmica permite que você veja o que está sendo compartilhado e outras pessoas na chamada ao mesmo tempo. Com a chamada sendo otimizada automaticamente de uma forma que permite aos participantes ver as informações importantes que estão sendo compartilhadas e as pessoas que as apresentam de forma satisfatória.

Também haverá novos controles introduzidos que permitirão aos usuários ver o conteúdo e outros na chamada lado a lado.

Esta atualização está programada para ser lançada em março de 2021.

Enquanto esperamos por esta atualização na interface do usuário, a Microsoft também está planejando adicionar um modo de baixo volume de dados que ajudará os usuários do Teams com conexões de dados limitadas ou banda larga lenta. Isso será especialmente útil para aqueles com limites de dados ou limites mensais. Este recurso será lançado em breve e estará disponível para acesso por meio do menu de configurações.

Escrito por Adrian Willings.