(Pocket-lint) - Os relatórios sugerem que a Microsoft está trabalhando em um novo sistema de navegação para o Windows 10. Um que permitirá que você use sua voz para interagir com o sistema operacional para acessar arquivos, pastas e aplicativos.

Conhecido como "lançador de voz", esse novo sistema permitirá que os usuários ativem o sistema em qualquer lugar onde haja um campo de busca. Isso inclui a caixa de pesquisa que você encontrará no menu Iniciar do Windows 10.

Também é dito que você poderá acessar o iniciador de voz ativando o sistema Windows Narrator (pressionando a tecla Windows e H). A ideia é que seja muito mais fácil acessar o que você precisa apenas com sua voz.

Claro, existem outras implicações para a criação e uso deste sistema. Em primeiro lugar, levará algum tempo para que o iniciador controlado por voz entenda os comandos devido às diferenças na fala, tom, inflexão e outros usuários de todo o mundo. O ativador de voz é compatível com vários idiomas, incluindo inglês, francês, português, espanhol, alemão, italiano, japonês e chinês, mas ainda assim será necessário aprender.

A Microsoft irá, obviamente, coletar dados do usuário para melhorar o sistema ao longo do tempo. Isso permitirá a análise de amostras de fala e ajudará o técnico a saber como as pessoas falam para obter melhores resultados.

Não há uma palavra oficial sobre quando o recurso de pesquisa por voz será lançado, mas provavelmente será na época da atualização de outubro de 2021.

Escrito por Adrian Willings.