(Pocket-lint) - A Microsoft está introduzindo novos recursos do Edge, um dos quais exibe cupons e códigos promocionais automaticamente. Portanto, quando você estiver comprando online, o navegador mostrará as economias disponíveis como um alerta. Os descontos podem ser aplicados ao seu carrinho.

O navegador da Microsoft também mostrará comparações de preços. Isso significa que a Edge analisa os preços mais baixos em diferentes varejistas. Ambos os recursos rivalizam diretamente com extensões de cupom, como Honey e Rakuten. A tecnologia de comparação de preços da Microsoft estreou pela primeira vez como parte do recurso Coleções , que, na época, sinalizava que poderia transformar o Edge em um navegador ideal para compras.

Atualmente, os cupons e recursos de comparação de preços do Edge funcionam apenas para usuários dos EUA. Nenhuma palavra ainda se eles virão para o Reino Unido.

O Microsoft Edge está pronto para compras online de fim de ano com novos recursos para ajudá-lo a economizar, como:



Cupons no Microsoft Edge

Localizador de preço mais baixo

Centro de negócios no Microsoft Bing

Compre o visual

Além dessas vantagens de compras online, o Edge também está introduzindo a capacidade de fazer anotações em screenshots e capturar uma página da web inteira em uma screenshot. O Word e o Outlook encurtarão links longos em URLs mais curtos, também, quando você copia os links da barra de endereço no Edge e os cola.

Confira nosso guia no Microsoft Edge para uma visão mais aprofundada do navegador da Microsoft e como ele se compara a outros no mercado.

