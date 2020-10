Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os relatórios sugerem que o Windows 10 terá algumas mudanças significativas no design em algum ponto em 2021. Essas mudanças incluirão atualizações em partes da interface do usuário, como o menu iniciar, File Explorer, centro de ações e muito mais.

De acordo com a Central do Windows , documentos internos da Microsoft sugerem que essa atualização será "revigorante" e visa modernizar a experiência do Windows.

Essa reforma está sendo chamada de "Vale do Sol" e é vista como um projeto de IU que será lançado próximo ao final de 2021.

O Windows 10 foi lançado em 2015 e, embora representasse um bom salto à frente em muitos aspectos, seu design geral permaneceu o mesmo desde então. Faz sentido, portanto, que a empresa esteja trabalhando na mudança do sistema operacional para mantê-lo atualizado, moderno e relevante.

Embora não haja nenhuma palavra sobre o que exatamente está definido para mudar neste ponto, fontes disseram ao Windows Central que podemos esperar ver um menu Iniciar repensado e redesenhado e o Action Center com inspiração no Windows 10X.

As mudanças estão sendo trabalhadas atualmente e os testes precisarão acontecer antes de uma implementação completa, então provavelmente não veremos nenhuma atualização importante até o final de 2021.

