Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os aplicativos do Office para iPad foram atualizados com suporte a mouse e trackpad. A Microsoft anunciou que iria atualizar seus aplicativos Office iPadOS no início deste ano . Essa atualização agora está disponível na Apple App Store para os três principais aplicativos do Office: Word, Excel e PowerPoint.

Com o Office para iPad , agora você pode aproveitar as vantagens do trackpad integrado do Magic Keyboard da Apple para trabalhar em documentos, planilhas e apresentações de slides. O cursor é capaz de destacar texto, redimensionar imagens, manipular gráficos e editar células múltiplas. A intenção é imitar a experiência do PC, mas no iPad. Este é um recurso muito bem-vindo para usuários do Microsoft 365 que desejam trabalhar em trânsito.

Além do suporte para mouse e trackpad, a Microsoft está expandindo sua UI Fluent nos aplicativos Office iPadOS, atualizando as telas iniciais, a faixa de opções e os menus. A Microsoft também está prometendo suporte a vários documentos para Excel e suporte a arquivos offline para arquivos em nuvem.

A última atualização do Office iPadOS com suporte a mouse e teclado está sendo lançada agora e "deve alcançar todos os usuários em algumas semanas" - ou até o final de novembro de 2020. As outras atualizações prometidas estão chegando e devem chegar nos próximos meses , Disse a Microsoft.

Escrito por Maggie Tillman.