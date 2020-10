O Windows está tornando mais fácil alterar suas taxas de atualização

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Outro dia, outra grande melhoria no Windows se aproximando. A Microsoft está aparentemente trabalhando em uma atualização que permitirá que você alterne as taxas de atualização facilmente.

Se você é um jogador, provavelmente já investiu em um monitor de jogos chique com uma taxa de atualização rápida . Para ter certeza de que está obtendo o melhor desempenho de tal monitor, geralmente você precisa ter certeza de que está executando na taxa de atualização correta.

O padrão do Windows geralmente é 60 Hz, não importa o que você tenha conectado. Como padrão, você precisa mergulhar no painel de controle da Nvidia ou AMD para ajustar essas configurações e certificar-se de que o modo correto está funcionando. Isso está prestes a mudar.

Em uma próxima versão de visualização do programa Windows Insider , onde futuras atualizações do Windows são testadas, a Microsoft está tornando possível alterar sua taxa de atualização diretamente nas configurações de exibição.

Assim que esta atualização for lançada, você poderá ajustá-la de forma rápida e fácil clicando com o botão direito do mouse em sua área de trabalho, clicando em configurações de vídeo e selecionando "configurações avançadas de vídeo" nessa janela. Como alternativa, simplesmente navegue até Configurações> Sistema> Tela> Configurações avançadas de tela por meio do menu iniciar.

Claro, você ainda vai querer mergulhar nos menus de controle da sua placa de vídeo para ajustar outras configurações e garantir que está obtendo o máximo do seu monitor, mas é bom ter essas configurações de fácil acesso aparecendo.

Escrito por Adrian Willings.