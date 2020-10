Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Se você já admirou as várias belas imagens que aparecem na tela de bloqueio do Windows 10 e desejou poder tê-las também em sua área de trabalho, então temos boas notícias.

Parece que nas futuras atualizações do Windows 10, a Microsoft pode muito bem estar trabalhando para melhorar as opções de personalização do Windows. Essas atualizações incluem Desktop Spotlight, que traz as imagens do Bing para a sua área de trabalho em forma de apresentação de slides.

No momento, você pode baixar pacotes de temas do Windows na loja da Microsoft, pegar vários papéis de parede interessantes aqui ou usar suas próprias fotos para criar uma apresentação de slides de papel de parede. Mas parece que em um lançamento futuro a empresa permitirá que os usuários escolham a "coleção Spotlight" nas configurações de personalização do Windows.

Ainda não está claro quando essa atualização chegará, mas foi identificada por alguns no Programa Windows Insider.

Esta configuração estará acessível da mesma forma que você mudaria seu plano de fundo. Clique com o botão direito na área de trabalho, selecionando personalizar, clique na lista suspensa de plano de fundo e escolha Coleção Spotlight nas opções. Alternativamente, pressione a tecla Windows, configurações de pesquisa e personalização> plano de fundo.

Essa será uma ótima maneira de obter uma boa coleção de imagens como plano de fundo da área de trabalho sem o incômodo de ter que baixá-las.

Escrito por Adrian Willings.