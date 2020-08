Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Walmart anunciou que está fazendo parceria com a Microsoft em algum tipo de negócio com a TikTok , embora os detalhes não sejam incrivelmente claros. O varejista está fazendo parecer que a parceria permitirá o crescimento de seus negócios de publicidade e mercado de terceiros.

Aqui está o que a Microsoft disse à CNBC :

“A maneira como a TikTok integrou recursos de e-commerce e publicidade em outros mercados é um benefício claro para criadores e usuários nesses mercados. Acreditamos que um relacionamento potencial com a TikTok US em parceria com a Microsoft poderia adicionar esta funcionalidade chave e fornecer ao Walmart uma maneira importante de alcançarmos e atendermos clientes omnicanal, bem como expandir nosso mercado de terceiros e negócios de publicidade. Estamos confiantes de que uma parceria entre o Walmart e a Microsoft atenderia às expectativas dos usuários do TikTok nos Estados Unidos e, ao mesmo tempo, atenderia às preocupações dos reguladores do governo dos Estados Unidos.

Lembre-se de que relatórios indicam que a Microsoft está prestes a fechar um acordo para adquirir as operações da TikTok nos Estados Unidos, após meses de insistência do presidente Donald Trump, que pediu que a ByteDance, com sede na China, venda o TikTok neste outono, ou então será proibido em o país. A TikTok agora está processando o governo Trump, e seu CEO, Kevin Mayer, deixou seu cargo abruptamente.

Apesar de todo esse drama, um acordo Microsoft-TikTok pode ser anunciado nos próximos dias. E a CNBC informa que o Walmart confirmou que está "se unindo" à Microsoft em uma licitação pelo TikTok, já que está interessado em comprar o popular aplicativo.

Escrito por Maggie Tillman.