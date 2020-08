Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Microsoft adicionou um recurso de transcrição ao Word para a web, fornecendo uma maneira fácil de transcrever áudio automaticamente.

Transcrever no Word permite transcrições de áudio pré-gravado ou ao vivo. Ele aparece na versão online do Word para assinantes do Microsoft 365.

O recurso suporta arquivos de áudio e vídeo existentes ou a capacidade de gravar conversas diretamente e fazer com que sejam transcritas automaticamente. A IA da Microsoft até separa os palestrantes e organiza a conversa em seções que você pode editar e inserir facilmente em um documento do Word.

O Transcribe in Word pode capturar qualquer áudio do seu PC, o que significa que você pode usá-lo para transcrever tudo, desde reuniões do Zoom a vídeos do YouTube. O Word também captura seu próprio áudio do microfone do PC. Lembre-se de que, ao capturar áudio ao vivo, você pode ditar coisas como “rosto sorridente” ou “emoji de coração” para que sejam transcritas com precisão. (Consulte este artigo para obter uma lista de todos os comandos de voz.)

Se você deseja transcrever áudio ou vídeo pré-gravado em outro lugar, o Transcribe in Word suporta até 200 MB de arquivos MP3, WAV, M4A ou MP4. O tempo de processamento da transcrição varia, é claro. Você também estará limitado a cinco horas por mês para upload de áudio.

Para áudio gravado no Word na web, não há limite de transcrição.

Você pode gravar e transcrever áudio ao vivo diretamente no Word para web enquanto faz anotações na tela. A palavra é transcrita em segundo plano enquanto você grava; você não verá o texto na página como faria ao ditar. Você verá a transcrição depois de salvar e transcrever a gravação.

Certifique-se de estar conectado ao Microsoft 365, usando o Microsoft Edge ou Chrome. Vá para Página inicial> lista suspensa Ditar> Transcrever. Selecione Iniciar gravação. Se for a primeira vez que transcreve, dê permissão ao navegador para usar o microfone. Procure o ícone de pausa delineado em azul e o carimbo de data / hora para informá-lo de que a gravação começou. Comece a falar ou inicie uma conversa com outra pessoa. Fale claramente. Deixe o painel Transcrever aberto durante a gravação.

Pause a gravação selecionando o ícone de pausa.

Retome a gravação selecionando o ícone do microfone. Quando terminar, selecione Salvar e transcrever agora para salvar sua gravação no OneDrive. O processo de transcrição começará e pode demorar um pouco.

Mantenha o painel Transcrever aberto enquanto a transcrição está sendo feita. As gravações serão armazenadas na pasta Arquivos transcritos no OneDrive.

Você pode enviar um arquivo de áudio pré-gravado e, em seguida, transcrever a gravação.

Certifique-se de estar conectado ao Microsoft 365, usando o Microsoft Edge ou Chrome. Vá para Página inicial> lista suspensa Ditar> Transcrever. Selecione Carregar áudio. Escolha um arquivo de áudio no seletor de arquivos. A transcrição pode demorar um pouco dependendo da velocidade da sua internet.

Certifique-se de manter o painel Transcrever aberto enquanto a transcrição ocorre.

Sua transcrição aparecerá ao lado do documento do Word, completa com a gravação. Se você deseja obter, por exemplo, uma citação dela, clique no ícone de mais em qualquer linha da transcrição e a citação exata será inserida. Alternativamente, se você deseja enviar a transcrição completa para alguém, você pode simplesmente clicar em “adicionar tudo ao documento” e então sua transcrição completa será apresentada no Word.

Para obter mais informações sobre como editar e interagir com sua transcrição, verifique a página de suporte da Microsoft aqui.

O Transcribe está sendo lançado inicialmente no Word para a web, embora haja planos de trazer o recurso para os aplicativos do Word para iOS e Android este ano.

Sim. A Microsoft está limitando a Transcrição no Word aos assinantes do Microsoft 365.

Inglês é o único idioma com suporte no lançamento.

Confira a postagem do blog da Microsoft sobre Transcrever no Word.

Escrito por Maggie Tillman.