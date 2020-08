Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Todas as coisas boas chegam ao fim e, coincidentemente, algumas coisas menos apreciadas também. Esse é o destino que agora acena para o Internet Explorer, enquanto a Microsoft se prepara para fechar seu navegador icônico.

É colocado um cronograma para que as pessoas saibam que o Internet Explorer 11 não terá mais o suporte de alguns de seus aplicativos mais populares em agosto de 2021, daqui a um ano.

Principalmente, isso significa que o pacote Microsoft 365, de modo que as versões online do Word, PowerPoint e outras gangues, não estarão mais disponíveis. Nenhum novo recurso chegará aos aplicativos do navegador, e alguns recursos podem não funcionar corretamente, afirma.

As duas datas principais do anúncio são as seguintes:

"A partir de 30 de novembro de 2020, o aplicativo da web Microsoft Teams não oferecerá mais suporte ao IE 11.

A partir de 17 de agosto de 2021, os aplicativos e serviços restantes do Microsoft 365 não serão mais compatíveis com o IE 11. "

A ideia aqui é incentivar as pessoas a migrarem para o Microsoft Edge, seu novo navegador em constante atualização, mas a Microsoft faz questão de dizer que o Internet Explorer 11 não está sendo eliminado - ele ainda funcionará, mas simplesmente deixará de ser atualizado recursos e suporte.

Também contido no anúncio está a notícia de que o Microsoft Edge Legacy não receberá mais atualizações de segurança a partir de 9 de março de 2021, novamente encorajando as pessoas a migrarem para o navegador Edge completo para obter a experiência mais atualizada.

Escrito por Max Freeman-Mills.